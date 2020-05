Formel-1-Transferkarussell kommt gehörig in Bewegung

Carlos Sainz soll Sebastian Vettel bei Ferrari nachfolgen. Mehr als die Hälfte der Piloten ist ohne Vertrag für 2021.

Am Dienstag gaben Ferrari und Sebastian Vettel bekannt, ihre Zusammenarbeit nach sechs Jahren mit Ende der Saison 2020 zu beenden. Während das Team mit Worten des Lobs und der Anerkennung aufhorchen ließ, schätzte Vettel selbst die Situation nüchtern ein, dankte Ferrari aber für die Zusammenarbeit.

Nicht einmal 24 Stunden nach Bekanntgabe der Trennung steht nach übereinstimmenden Medieninformationen bereits der Nachfolger des viermaligen Weltmeisters bei dem italienischen Traditionsrennstall fest. Carlos Sainz soll ab 2021 neben Charles Leclerc für Ferrari auf Punktejagd gehen. Sainz, der seine Formel-1-Karriere 2015 bei Toro Rosso begann, fuhr sich in der vergangenen Saison ins Rampenlicht. In seiner Premierensaison bei McLaren zeigte der Spanier konstant starke Leistungen. Hinter den Piloten der Topteams belegte Sainz am Saisonende den sechsten Platz in der Fahrerwertung. Beim Großen Preis von Brasilien kämpfte sich der 25-Jährige vom letzten Startplatz auf Rang drei nach vorn und feierte sein erstes Podium in der Königsklasse des Motorsports.

Trotz der Erfolge in der vergangenen Saison birgt die Verpflichtung des Spaniers für die Scuderia Risiken. Mit Leclerc (22) und Sainz (25) verfügt Ferrari über eine der jüngsten Fahrerpaarungen im Feld. Leclerc wird als designierte Nummer eins zeigen müssen, ob er dazu in der Lage ist, ein Topteam wie Ferrari auch in der Entwicklung des Boliden voranzubringen. Sainz hat während seiner gemeinsamen Zeit mit Max Verstappen bei Toro Rosso bewiesen, dass er die Rolle als Nummer zwei nicht kampflos hinnimmt.

Aufgrund des Abgangs von Sainz muss sich nun McLaren auf dem Transfermarkt umsehen. Beim britischen Traditionsrennstall soll ausgerechnet Sebastian Vettel ganz oben auf der Wunschliste stehen. Zweite Wahl hinter dem Deutschen wäre Renault-Pilot Daniel Ricciardo. Des Weiteren laufen bei mehr als der Hälfte der Piloten die Verträge mit Saisonende aus. Auf Unterhaltung auf der Strecke müssen die Formel-1-Fans zwar noch verzichten, die "Silly Season" nimmt dafür schon vor dem offiziellen Saisonbeginn mächtig Fahrt auf.