Formel 1: Verstappen dominiert auch in Barcelona - Hamilton vor Russell Zweiter

Red Bull Racing bleibt in der Formel 1 in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Max Verstappen gewinnt, aber Mercedes schöpft nach einem Doppelpodium neue Hoffnung.

Doppelweltmeister Max Verstappen dominiert die Formel 1 in dieser Saison weiterhin nach Belieben. Beim Grand Prix von Spanien in Barcelona am Wochenende ließ der Red-Bull-Pilot vom ersten Training am Freitag bis zum Rennen am Sonntag keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er der derzeit beste Fahrer im besten Auto im Feld der Königsklasse des Motorsports ist. Im Qualifying fuhr der 25-jährige Niederländer die überlegene Bestzeit. Vom ersten Startplatz aus spazierte Verstappen am Sonntag zu seinem 40. Sieg in der Formel 1, dem bereits fünften in der laufenden Saison. "Es ist schön, mit so einem tollen Auto zu fahren", meinte Verstappen, der seine Führung in der WM weiter ausbauen konnte. Denn Teamkollege Sergio Pérez kam nach einem verpatzten Qualifying von Startplatz elf nicht über den vierten Endrang am Sonntag hinaus.

Red Bull Racing bleibt ungeschlagen

Die Bullen sind nach dem siebten Sieg im siebten Rennen in dieser Saison weiterhin unbesiegt. Beim Grand Prix von Kanada in zwei Wochen könnte der britisch-österreichische Rennstall mit einem weiteren Erfolg in Montreal den 100. Sieg seit dem Einstieg in die Königsklasse feiern.

Mercedes schöpft neue Hoffnung

Der zweite große Gewinner des Rennwochenendes in Spanien heißt Mercedes. Der ehemalige Branchenprimus zeigte in Barcelona seine bis dato mit Abstand beste Leistung in diesem Jahr. Im Qualifying konnten Lewis Hamilton als Vierter und Teamkollege George Russell als Zwölfter zwar noch nicht ganz vorn mitmischen, im Rennen waren die Silberpfeile aber ganz klar die zweitstärkste Kraft hinter Red Bull. Hamilton belegte souverän vor Russell den zweiten Rang. "Red Bull ist immer noch vorn, aber wir werden sie jagen", erklärte Hamilton, der zum zweiten Mal in diesem Jahr auf dem Podest stand. Die Upgrades an den Mercedes-Boliden scheinen zu funktionieren, doch Barcelona gilt als eine der absoluten Paradestrecken der Silberpfeile. Dementsprechend nüchtern fiel auch die Analyse von Teamchef Toto Wolff aus. "Wir sind erleichtert, dass die neuen Teile funktionieren. Im Moment ist es ein wenig ,Jugend forscht'. Wir müssen am Boden bleiben. Die kühlen Bedingungen sind uns entgegengekommen", erklärte der 51-jährige Wiener, der nicht davon ausgeht, dass es von nun an nur noch steil bergauf geht: "Es können auch wieder Rückschläge kommen. Das müssen wir in Kauf nehmen."

Ferrari und Aston Martin enttäuschen

Ein erneuter Rückschlag war das Gastspiel der Formel 1 in Spanien für Ferrari. Charles Leclerc hatte mit Problemen an seinem Boliden zu kämpfen und verpasste die Punkte. Teamkollege Carlos Sainz hatte mit dem zweiten Startplatz eine aussichtsreiche Chance auf ein Podest, im Rennen fiel der Lokalmatador trotz Upgrades am Ferrari allerdings auf den fünften Rang zurück. Zu langsam war mit Fernando Alonso auch der zweite Spanier im Feld. Der 41-Jährige kam in seinem Aston Martin unmittelbar hinter seinem Teamkollegen Lance Stroll nicht über den siebten Rang hinaus. "Wir waren einfach zu langsam. Wir müssen uns anschauen, warum das so war und es in Kanada besser machen", meinte Alonso.