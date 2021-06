Formel 1: Verstappen gewinnt in Frankreich und baut WM-Führung vor Hamilton weiter aus

Eine taktische Meisterleistung bescherte Red-Bull-Pilot Max Verstappen beim Formel-1-Rennen in Le Castellet den dritten Saisonsieg. Auch Teamkollege Sergio Pérez als Dritter auf dem Podium.

Die Formel 1 ist in diesem Jahr an Spannung weiterhin nicht zu überbieten. Nach der großen Enttäuschung von Baku schlug WM-Leader Max Verstappen zwei Wochen später beim Grand Prix von Frankreich in Le Castellet in eindrucksvoller Manier zurück. Der Niederländer feierte nach den Rennen in Imola und Monaco seinen dritten Saisonsieg und baute damit seine Führung in der Weltmeisterschaft auf den amtierenden Champion Lewis Hamilton weiter aus. Zwölf Punkte trennen die beiden WM-Kandidaten nach dem siebten Rennen der Saison. "Es wird ein interessanter Kampf im weiteren Saisonverlauf", prophezeite Verstappen nach dem Rennsieg.

Dass sich der Niederländer mit dieser Aussage nicht zu weit aus dem Fenster lehnen dürfte, bewies das Rennen an der Südküste Frankreichs. Denn der Red-Bull-Pilot lieferte sich bis zur vorletzten Runde einen spannenden Kampf mit Widersacher Hamilton, für den zu Rennbeginn alles nach Plan lief. Der siebenmalige Weltmeister setzte sich dank eines kleinen Fehlers von Pole-Sitter Verstappen an die Spitze und kontrollierte bis zur Boxenstopp-Phase den Grand Prix.

Dank eines perfekt exekutierten Undercuts holte sich Verstappen die Führung nach dem Reifenwechsel von Hamilton aber wieder zurück. Die Silberpfeile trieben den Niederländer in weiterer Folge vor sich her. Der WM-Leader wehrte sich mit allen Kräften, ehe er etwa 20 Runden vor dem Rennende überraschenderweise ein zweites Mal neue Reifen an der Box aufzog. "Es war eine schwierige Entscheidung, als Führender an die Box zu gehen", erklärte Teamchef Christian Horner.

Vorbild für die rennentscheidende Strategie war just WM-Konkurrent Mercedes. Beim Rennen in Barcelona legte nämlich Hamilton einen Zusatzstopp ein und entriss Verstappen wenige Runden vor dem Ende noch den Sieg. Am Sonntag drehte das Red-Bull-Team den Spieß um. Mit frischen Reifen startete Verstappen die Aufholjagd vom vierten Platz aus. Mit dem in der Kritik stehenden Mercedes-Piloten Valtteri Bottas machte der 23-jährige Niederländer kurzen Prozess. Das Überholmanöver gegen Hamilton ließ allerdings noch länger auf sich warten. Erst zwei Runden vor Schluss konnte Verstappen die Lücke zum Rekordsieger der Formel 1 schließen. Mit frischeren Reifen ließ der Red-Bull-Pilot Hamilton am Ende keine Chance. "Zu Rennbeginn war es schwierig mit dem Wind. Ich habe das Heck beim Start verloren und musste korrigieren. Am Ende hat sich die Strategie ausgezahlt", freute sich Verstappen, dem Widersacher Hamilton Respekt zollte: "Gratulation an Max. Am Ende hatte ich keine Reifen mehr. Die meiste Zeit haben wir heute auf den Geraden verloren."

Sergio Pérez machte mit dem dritten Platz den Sonntag für Red Bull perfekt. Der mexikanische Reifenflüsterer überholte Bottas wenige Runden vor Schluss. Vor den beiden Heimrennen in Spielberg führt der österreichische Rennstall somit nach wie vor beide WM-Wertungen in der Formel 1 an. "Es ist fantastisch, als Führender in beiden Wertungen zu den Heimrennen zu kommen. Wir freuen uns vor allem auf das zweite Rennen vor vollen Rängen", sagte Teamchef Horner.