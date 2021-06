Formel 1: Verstappen jagt in Spielberg den Rekordsieg

Der Red-Bull-Pilot will mit seinem dritten Sieg beim Heimrennen in Spielberg die WM-Führung in der Formel 1 weiter ausbauen. Selbst diffuse Bedingungen lassen den 23-Jährigen kalt.

SN/AFP Max Verstappen könnte beim Formel-1-Rennen in Spielberg am Sonntag seinen dritten Erfolg in Österreich feiern.