Verstappen nimmt nach Leclerc-Ausfall Kurs auf Titelverteidigung

Max Verstappen hat in Le Castellet einen wichtigen Schritt zu seinem zweiten WM-Titel in der Formel 1 gemacht. Der Niederländer gewann am Sonntag sein insgesamt 130. Rennen für Red Bull Racing vor dem Briten Lewis Hamilton, der seinen 300. Grand Prix absolvierte, und dessen Teamkollegen George Russell. Pole-Position-Mann Charles Leclerc drehte sich im Ferrari in Führung liegend in der 18. Runde von der Strecke und hat als WM-Zweiter nun bereits 63 Punkte Rückstand.

Fast das halbe Rennen lang biss sich Weltmeister Max Verstappen beim Formel-1-Rennen im französischen Le Castellet die Zähne am WM-Rivalen Charles Leclerc aus. Der Ferrari-Pilot sicherte sich am Samstag dank eines Windschattenspiels mit seinem Teamkollegen Carlos Sainz souverän die Pole-Position und entschied am Rennsonntag den Start für sich. Nach 19 Runden endete Leclercs Traum vom zweiten Sieg in Folge aber jäh. Der 24-jährige Monegasse verlor auf alten Reifen die Kontrolle über seinen Boliden und prallte gegen die Streckenbegrenzung. Am Funk machte der Ferrari-Pilot zunächst das Gaspedal, das schon in Österreich für Probleme sorgte, für den Ausfall verantwortlich und ließ einen Urschrei los. Im Interview einige Minuten danach nahm Leclerc die Schuld aber auf sich. "Ich denke, dass ich momentan die besten Leistungen meiner Karriere zeige, aber so etwas ist inakzeptabel. Ich habe das Auto verloren, es war mein Fehler", sagte Leclerc, dessen Rückstand in der WM-Wertung aufgrund des dritten Ausfalls in der laufenden Saison deutlich anstieg. "In der zweiten Hälfte der Meisterschaft muss ich diese Dinge in den Griff bekommen, wenn ich Weltmeister werden will."

Verstappen profitierte und siegte

Nutznießer des Leclerc-Ausfalls war einmal mehr Verstappen. Der Red-Bull-Pilot übernahm kampflos die Führung, gab sie bis zum Rennende nicht mehr her und jubelte so über seinen 27. Sieg in der Formel 1. "Das Auto war von Anfang an schnell. Es war Pech für Charles. Ich hoffe, er ist okay", sagte der WM-Führende. In der WM-Wertung liegt der Titelverteidiger bereits 63 Punkte vor Leclerc und hat beim letzten Rennen vor der Sommerpause in Budapest am kommenden Wochenende die Chance, die Führung noch einmal weiter auszubauen.

Mercedes verlässt Frankreich mit gemischten Gefühlen

Ein Wochenende mit gemischten Gefühlen erlebte Mercedes. Die Silberpfeile reisten mit einigen Updates im Gepäck an die Rennstrecke nach Le Castellet, der nach diesem Jahr das Aus im Formel-1-Kalender droht. Doch im Qualifying fehlte Lewis Hamilton und seinem Teamkollegen George Russell rund eine Sekunde auf die Spitze. "Wir kamen hierher und dachten, wir fahren hier um den Sieg. Stattdessen sind wir weiter hinten als davor", sagte Teamchef Toto Wolff am Samstag.

Nur einen Tag später sah die Welt im Mercedes-Lager aber schon wieder anders aus. Denn im Rennen waren die Silberpfeile der Spitze deutlich näher als im Zeittraining tags zuvor. Hamilton setzte seinen Aufwärtstrend fort und fuhr als Zweiter zum vierten Mal en suite auf das Podium. "Das ist ein unglaubliches Resultat für dieses Team", sagte Hamilton. Teamkollege Russell machte als Drittplatzierter das beste Saisonergebnis des ehemaligen Branchenprimus perfekt. Im Kampf um den dritten Rang überraschte Russell Red-Bull-Pilot Sergio Pérez nach dem Ende einer virtuellen Safetycar-Phase. "Das war ein schöner Restart", sagte der 24-jährige Brite.