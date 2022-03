Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich die Bestzeit im Abschlusstraining zum Grand Prix von Bahrain gesichert. Der 24-jährige Niederländer setzte sich am Samstag in der Steinwüste von Sakhir in 1:32,544 Minuten an die Spitze. Red-Bull-Mann Verstappen hatte sich schon tags zuvor die erste Tagesbestzeit der neuen Saison geholt.

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Max Verstappen fuhr sich in Bahrain in die Favoritenposition

Charles Leclerc im Ferrari und der zweite Red-Bull-Fahrer Sergio Perez landeten direkt dahinter. Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes wurde Sechster. Das Abschlusstraining besitzt aber nur bedingt Aussagekraft, da es bei Tageslicht stattgefunden hat. Die Qualifikation und der Grand Prix am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ORF, Sky) beginnen bei Sonnenuntergang und enden in der Nacht. Dadurch werden die Reifen anders beansprucht.