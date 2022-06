Verstappen und Leclerc haben mit Baku eine offene Rechnung

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Aserbaidschan auf dem nächsten Stadtkurs. Sergio Pérez könnte die Misere der beiden WM-Favoriten am Kaspischen Meer verlängern.

Der Große Preis von Monaco ist zwar schon wieder längst Geschichte, die Formel 1 bleibt den Stadtkursen aber auch an diesem Wochenende treu. Die Rennstrecke in Baku, wo am Sonntag der achte Saisonlauf in Szene geht (13 Uhr/live ServusTV), unterscheidet sich in ihrer Charakteristik aber enorm von dem Traditionsrennen an der Côte d'Azur. Denn der Baku City Circuit in Aserbaidschan ist mit einer Länge von rund sechs Kilometern eine der längsten Strecken im Rennkalender und bietet dank einer zumeist breiten ...