Formel 1: Verstappen und Pérez feierten eine mexikanische Siegesparty

Max Verstappen baute seine WM-Führung beim Formel-1-Rennen in Mexiko weiter aus. Teamkollege Sergio Pérez war bei seinem Heimspiel der gefeierte Held.

Max Verstappen ist seinem großen Traum am Sonntag wieder einen kleinen Schritt näher gekommen. Der 24-jährige Niederländer feierte beim Grand Prix von Mexiko seinen neunten Sieg in der laufenden Formel-1-Saison und baute damit seinen Vorsprung auf Lewis Hamilton in der Weltmeisterschaft weiter aus. Am Ende hatte Verstappen mehr als 16 Sekunden Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger. "Der gute Start war sehr wichtig. Danach habe ich mich auf mein eigenes Rennen konzentrieren können", erklärte der WM-Führende.

Die von Verstappen angesprochene und rennentscheidende Szene spielte sich direkt nach dem Start in der ersten Kurve ab. Der Red-Bull-Pilot nutzte vom dritten Startplatz aus den Windschatten von Pole-Sitter Valtteri Bottas, um sich noch vor der ersten Kurve neben den beiden Silberpfeilen zu platzieren. Mit einem weltmeisterlichen Überholmanöver bremste sich der WM-Leader an beiden Mercedes-Piloten vorbei und konnte von diesem Zeitpunkt an das Renngeschehen komfortabel dominieren. Wieder einmal erwies sich die zweite Startreihe auf der Rennstrecke im Herzen Mexikos aufgrund der langen Start-Ziel-Geraden als Vorteil. Tags zuvor herrschte im Lager der Bullen darüber noch großer Frust. Verstappen und Pérez dominierten nämlich die freien Trainings, im Qualifying am Samstag hatten aber plötzlich die beiden Silberpfeile die Nase vorn - und das relativ deutlich. Am Ende des Tages wird man beim britisch-österreichischen Rennstall aber froh gewesen sein, am Samstag nicht die schnellste Zeit in den Asphalt gebrannt zu haben.

Die Chancenlosigkeit von Mercedes an diesem Tag bewies ein Funkspruch von Hamilton noch in der Anfangsphase des Rennens: "Diese Jungs sind offensichtlich zu schnell für uns." Dennoch reichte es für den 36-jährigen Briten am Ende noch zum zweiten Platz. Auch wenn der Punkterückstand auf Verstappen auf 19 Zähler weiter anwuchs, hat der siebenmalige Weltmeister den Titel in dieser Saison nicht abgeschrieben: "Gratulation an Max, sein Auto war einfach übermächtig. Ich habe alles gegeben und wenigstens habe ich noch den zweiten Platz geholt, damit muss ich zufrieden sein."

Das Podest komplettierte Lokalmatador Pérez. Der 31-jährige Mexikaner trieb Hamilton unter dem tosenden Applaus seiner Landsleute auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez nahezu das gesamte Rennen lang vor sich her. Am Ende fehlte nur eine Sekunde, um die mexikanische Fiesta perfekt zu machen. Trotzdem verwandelten die mexikanischen Zuschauer das Renngelände bei der Siegerehrung in ein Tollhaus. "Es war so laut, dass ich die Zuschauer auch im Auto die ganze Zeit hören konnte", erklärte Pérez, der von seinen Landsleuten wie der Rennsieger gefeiert wurde.

In der Konstrukteurswertung lacht Branchenprimus Mercedes zwar weiterhin von der Spitze, der Vorsprung schrumpfte allerdings auf einen mickrigen Zähler. Bereits nächste Woche gastiert die Königsklasse in Brasilien.