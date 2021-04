Formel 1: Vettel sucht den Weg aus der Krise

Ende 2013 befand sich Sebastian Vettel am Höhepunkt seines Schaffens. Der Deutsche feierte mit Red Bull seinen vierten WM-Titel in Folge und gewann dabei die letzten neun Saisonrennen. Die Konkurrenz hatte gegen den jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte keine Chance. Das Paket Vettel und Red Bull galt als unschlagbar. Doch mit dem Beginn der Hybrid-Ära endete die Vettel-Dominanz in der Formel 1 abrupt. Die Abwärtsspirale für einen der erfolgreichsten Piloten in der Motorsport-Königsklasse nahm ihren Lauf.

Ende einer Ära. ...