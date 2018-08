Formel 1: Wann unterschreibt Kimi Räikkönen?

Nach Fernando Alonsos Ankündigung vom Rückzug und der Bestätigung von Carlos Sainz jun. als sein Nachfolger bei McLaren wartet in der Formel 1 alles auf Ferrari und Red Bull Racing.

Nach Jahren der relativen Ruhe rücken die Transfer-Debatten in der Formel 1 heuer schon in Dimensionen, die an den Profifußball erinnern. Sogar zwei der drei Spitzenteams treten 2019 verändert an und die Zusammensetzung ist längst nicht klar. Auch nicht, ob nach Fernando Alonso mit Kimi Räikkönen ein weiterer Superstar den Rennzirkus verlässt.