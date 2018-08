Formel 1: Wann unterschreibt Räikkönen?

Nach Fernando Alonsos Ankündigung vom Rückzug und der Bestätigung von Carlos Sainz jun. als sein Nachfolger bei McLaren wartet in der Formel 1 alles auf Ferrari und Red Bull Racing.

Nach Jahren der relativen Ruhe rücken die Transfer-Debatten in der Formel 1 heuer schon in Dimensionen, die an den Profifußball erinnern. Sogar zwei der drei Spitzenteams treten 2019 verändert an und die Zusammensetzung ist längst nicht klar. Auch nicht, ob nach Fernando Alonso mit Kimi Räikkönen ein weiterer Superstar den Rennzirkus verlässt.



Mercedes: Ruhe herrscht nur im Weltmeisterteam, wo die Verträge mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas schon im Juli verlängert wurden. Der vierfache Weltmeister bleibt bis 2020 und bei Bottas ist die Saison 2019 fix und es gibt eine Option für ein Folgejahr. Das Team hat aktuell ohnehin andere Sorgen. Niki Lauda, Vorsitzender des Aufsichtsrates und Zehn-Prozent-Anteilseigner von Mercedes AMG Petronas Motorsport, wird nach seiner Lungentransplantation länger im Spital bleiben. Noch ist nicht absehbar, wann und in welchem Umfang der Österreicher seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Von offiziellen Mitteilungen nimmt Laudas Umgebung derzeit Abstand. Bei den anderen Teams gibt es mit Ausnahme von Renault eine Woche vor dem Lauf in Belgien Fragezeichen.



Ferrari: Im Frühsommer sah es aus, als ob der Monegasse Charles Leclerc, heuer Durchstarter im von Ferrari mit Motoren belieferten Sauber-Team, 2019 den Finnen Kimi Räikkönen ablöst. Fiat-Boss Sergio Marchionne galt als Förderer von Leclerc. Mit Marchionnes Ableben am 25. Juli verstummten die Gerüchte. Jetzt lautet die Frage: Wann unterschreibt Kimi? Sebastian Vettel ist bis 2020 fix an Bord.



Red Bull Racing: Auch Max Verstappens Vertrag ist bis 2020 gültig. Die Verlängerung mit Daniel Ricciardo schien Formsache zu sein, da überraschte der Australier in der Woche nach dem Rennen in Budapest mit seinem Wechsel zu Renault. Die Frage, ob er sich gegenüber Verstappen benachteiligt fühlt, ließ Ricciardo offen. Red Bulls Berater Helmut Marko kündigte für Anfang nächster Woche eine Stellungnahme an, wie es weitergeht. Carlos Sainz jun. aus dem Red Bull Programm und heuer an Renault verliehen, scheidet nach der Unterzeichnung bei McLaren aus. Da der Einkauf eines Fahrers der Philosophie von Red Bull widerspräche, eigene Leute auszubilden, sind die Möglichkeiten mit dem Schwesterteam Toro Rosso verknüpft.



Toro Rosso: Pierre Gasly aus Frankreich und Brendon Hartley aus Neuseeland stammen aus der Nachwuchsförderung. Gasly erwies sich bisher als der beständigere Fahrer, Hartley stand schon mehrmals zur Diskussion. Als Aufsteiger zu Red Bull Racing käme nach der Papierform nur der Franzose in Frage. Einen klaren Kandidaten, der als Einsteiger bei Toro Rosso folgen könnte, gibt es nicht.



Force India: Eine Insolvenz wurde im Juli im letzten Moment abgewendet. Der Kauf des Rennstalls durch ein Konsortium mit dem kanadischen Mode-Milliardär Lawrence Stroll an der Spitze, sichert den Erhalt. Noch ist nicht bekannt, ob Stroll sen. seinen Junior Lance, den er bei Williams eingekauft hatte, bei Force India im Auto sehen will. Der Franzose Esteban Ocon könnte wackeln. Kollege Sergio Pérez, dessen Einsatz mithalf, die Insolvenz zu verhindern, bringt Geld. Der Mexikaner betont aber oft, er wäre gerne bei Ferrari.



Williams: Sportlich und finanziell pfeifen die Briten aus dem letzten Loch. Den Abzug der Stroll-Gelder könnte das Team nur durch neue Investoren ausgleichen. Ob die Sponsoren des zweiten Bezahlfahrers Sergey Sirotkin aus Russland dem Team weiter gewogen sind oder es auch verlassen, ist offen.



McLaren: Mit Carlos Sainz jun. wurde umgehend der Ersatz für Alonso gefunden. Der Vertrag mit dem Belgier Stoffel Vandoorne läuft aus. Entweder er wird verlängert oder der Brite Lando Norris bekommt eine Chance.



Haas: Romain Grosjean macht sich mit Crashes oft unbeliebt. Möglich, dass er gehen muss. Kevin Magnussen ist fix.



Sauber: Geht Leclerc zu Ferrari, wird ein Platz frei. Marcus Ericsson ist mit seinen Sponsorgeldern auch weiter willkommen.



Renault: Daniel Ricciardo und Nico Hülkenberg sind klar.