Was sind die WM-Titel von Red Bull noch wert?

Red Bull Racing dominiert die Formel 1. Die Budgetaffäre wirft aber einen dunklen Schatten auf die jüngsten Erfolge. Sieben Millionen US-Dollar und weniger Aero-Tests sind die Strafe der FIA.

Noch drei Rennen sind in der aktuellen Formel-1-Saison zu absolvieren und bei Red Bull Racing läuft auf der Rennstrecke nach wie vor alles perfekt. Selbst ein völlig verpatzter Boxenstopp am Boliden von Max Verstappen konnte den 13. Saisonsieg des zweimaligen Weltmeisters in Austin am vergangenen Wochenende sowie den Gewinn der Konstrukteurswertung als bestes Team nicht verhindern. In Mexiko könnte der 25-jährige Niederländer mit seinem 14. Saisonsieg am Sonntag (21 Uhr/live ServusTV) zudem einen neuen Allzeitrekord für die meisten Siege in einer ...