Formel 1: Weltmeister Lewis Hamilton rudert nach Eklat über Instagram-Posting zurück

Auf der Rennstrecke läuft für Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in dieser Saison bislang alles nach Plan. Der Brite führt nach drei absolvierten Rennwochenenden die Fahrerwertung vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an. Am Sonntag möchte der sechsmalige Weltmeister in der Königsklasse des Motorsports beim Grand Prix in Silverstone seine Siegesserie vor heimischer Kulisse weiter ausbauen.

SN/gepa pictures Lewis Hamilton rechtfertigte sich nach seinem Instagram-Posting in den Sozialen Medien.

Instagram-Posting von Hamilton sorgt für harsche Kritik Auf der Rennstrecke läuft für Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in dieser Saison bislang alles nach Plan. Der Brite führt nach drei absolvierten Rennwochenenden die Fahrerwertung vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas an und konnte die vergangenen beiden Rennen in Österreich und Ungarn für sich entscheiden. Am Sonntag möchte der sechsmalige Weltmeister in der Königsklasse des Motorsports beim Grand Prix in Silverstone seine Siegesserie vor heimischer Kulisse weiter ausbauen. Unter der Woche ließ sich Hamilton, der sich intensiv für die Black-Lives-Matter-Bewegung einsetzt, zu einem unüberlegten Posting auf der Social-Media-Plattform Instagram hinreißen. Der 35-Jährige teilte in dem sozialen Netzwerk ein Posting des Influencers Andrew Bachelor. Dieser kommentierte ein TV-Interview mit Bill Gates hinsichtlich eines Coronaimpfstoffs mit den Worten: "Ich erinnere mich daran, als ich meine erste Lüge erzählt habe." Nach harscher Kritik löschte Hamilton den Beitrag kurz darauf und lieferte eine Erklärung auf der Plattform. Er habe den Kommentar zu dem TV-Interview überhaupt nicht gesehen. "Ich habe sehr viel Respekt vor der Wohltätigkeitsarbeit von Bill Gates und bin nicht gegen einen Impfstoff. Nach dem Ansehen des Videos hatte ich jedoch den Eindruck, dass immer noch große Unklarheiten über die Nebenwirkungen und die Finanzierung herrschen. Meine Postings sind vielleicht nicht immer richtig, aber ich bin nur ein Mensch und lerne stetig dazu." Quelle: SN