Formel 1: Wird der VW-Konzern neuer Partner von Red Bull?

VW plant mit den Marken Audi und Porsche den Einstieg in die Formel 1 ab 2026. Red Bull Racing sieht sich als erste Option für eine Zusammenarbeit.

Während sich die Formel 1 nach der wohl denkwürdigsten Saison aller Zeiten zumindest auf der Strecke noch in der wohlverdienten Winterpause befindet, geht es hinter den Kulissen der Königsklasse des Motorsports heiß her. Bereits drei Tage nach dem Finale in Abu Dhabi tagte in Paris der Motorsport-Weltrat der FIA, um über die Zukunft der Formel 1 zu beraten. Im Mittelpunkt stand dabei das neue Motorenreglement, das ab 2026 in Kraft tritt.

VW-Entscheidung soll im März fallen

