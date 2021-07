Formel 1: WM-Leader Verstappen holt überlegen Spielberg-Double

Der Red-Bull-Pilot dominierte auch das zweite Formel-1-Rennen innerhalb einer Woche in Österreich und baute die WM-Führung weiter aus. Rund 60.000 Zuschauer jubelten auf den Tribünen über den Triumph des Niederländers.

Pole Position am Samstag, Rennsieg und schnellste Runde am Sonntag. Red-Bull-Pilot Max Verstappen wiederholte beim zweiten Formel-1-Rennen innerhalb von sieben Tagen in Österreich seine famose Leistung aus der Vorwoche und setzte sich abermals in souveräner Manier gegen die Konkurrenz durch. Von der ersten bis zur letzten Runde führte der Niederländer den Grand Prix von Österreich an, zwischenzeitlich betrug der Vorsprung des 23-Jährigen auf den zweitplatzierten Mercedes-Piloten Valtteri Bottas knapp 30 Sekunden. "Ich war besser als das letzte Mal. Wir haben Aufholbedarf, aber mit dem zweiten Platz bin ich auf jeden Fall zufrieden", meinte der Finne.

Die pure Dominanz erlaubte es Verstappen sogar, noch einen Sicherheitsboxenstopp einzulegen. Angetrieben von rund 60.000 Fans am Red Bull Ring feierte der WM-Leader seinen 15. Erfolg in der Königsklasse des Motorsports. "Das Auto war super. Es war ein Genuss zu fahren, eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams", freute sich Verstappen, der mit seinem insgesamt vierten Triumph in Spielberg den Vorsprung in der WM-Wertung gegenüber Mercedes-Pilot Lewis Hamilton auf 32 Punkte ausbaute.

Der Brite erlebte am Sonntag ein Rennen zum Vergessen. Zuerst biss sich der amtierende Weltmeister zu Beginn des Rennens die Zähne an Lando Norris aus, ehe Hamilton seinen Landsmann nach 20 Runden doch überholte. In der zweiten Rennhälfte hatte der Rekordweltmeister mit Problemen an seinem Boliden zu kämpfen und musste sich letztendlich mit dem vierten Rang hinter Norris zufriedengeben. "Ich habe durch eine Beschädigung sehr viel Abtrieb am Auto verloren. Heute haben wir viele Punkte verschenkt. Wir liegen meilenweit zurück", erklärte Hamilton.

Der McLaren-Pilot verpasste am Samstag seine erste Pole Position nur um Haaresbreite und zeigte auch im Rennen eine sehr starke Leistung. "Das hat sehr viel Spaß gemacht und war ein gutes Rennen. Aber ich bin enttäuscht, weil ich Zweiter hätte werden müssen", sagte Norris. Der 21-Jährige kassierte von der kleinlichen Rennleitung nämlich nach einem Zweikampf mit Sergio Pérez im zweiten Red Bull eine Fünf-Sekunden-Strafe, die ihn den zweiten Platz kostete.

Pérez selbst trat im Verlauf des Rennens noch zwei Mal als Übeltäter in Erscheinung, da er Ferrari-Pilot Charles Leclerc wiederholt von der Strecke drängte. Die Folge: zwei Fünf-Sekunden-Strafen und Rang sechs. Insgesamt wurden während des Rennens nicht weniger als sechs Zeitstrafen verhängt.

Für eine großartige Stimmung am Gelände der Rennstrecke sorgten Abertausende niederländische Fans, die das Areal in Spielberg in ein wahres Tollhaus verwandelten. Unzählige bengalische Feuer sowie Sprechchöre der Fans sorgten für Fußballatmosphäre auf den Tribünen. Insgesamt besuchten rund 132.000 Zuschauer im Verlauf des Wochenendes den Red Bull Ring in der Steiermark.

Noch mehr Zuschauer dürften beim nächsten Formel-1-Rennen in zwei Wochen in Großbritannien vor Ort sein. Möchte Hamilton die Chance auf seinen achten WM-Titel wahren, ist der 36-Jährige bei seinem Heimrennen in Silverstone am 18. Juli fast zum Siegen verdammt.