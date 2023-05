Wo bleiben die Verfolger von Red Bull Racing?

Red Bull Racing ist über die nicht vorhandene Gegenwehr überrascht.

Red Bull Racing zieht an der Spitze der Formel 1 weiter einsam seine Kreise. Der österreichische Rennstall konnte am vergangenen Wochenende in Miami den vierten Doppelsieg im fünften Saisonrennen feiern, und das, obwohl Rennsieger Max Verstappen nur vom neunten Startplatz aus in den Grand Prix ging. Dass der zweimalige Weltmeister und Teamkollege Sergio Pérez dem Rest des Feldes trotz Entwicklungsstrafe wegen Überschreitens des Budgetdeckels 2021 derart um die Ohren fahren, wundert sogar die Bullen selbst. "Es überrascht, dass die anderen ...