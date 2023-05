Formel 1 zittert wegen heftiger Regenfälle um Grand Prix in Imola - Strecke evakuiert

Heftige Regenfälle in der Region könnten für eine Absage des Europaauftakts in der Königsklasse des Motorsports sorgen.

Der Formel-1-Zirkus übersiedelt dieser Tage nach Imola, wo am Wochenende das erste Europarennen in der laufenden Saison auf dem Programm steht. Ob Max Verstappen und Co. aber wirklich an den Start gehen können, ist zum derzeitigen Zeitpunkt unklar. Denn für die norditalienische Region Emilia-Romagna sind bis Mittwochnachmittag heftige Regenfälle prognostiziert. Der lokale Wetterdienst sprach eine Warnung der höchsten Stufe aus. Es sei mit Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen. Bereits vor zwei Wochen wurde die Region von starken Regenfällen heimgesucht. Es kam zu zahlreichen Überflutungen.

Rennstrecke musste evakuiert werden

Trotz der düsteren Aussichten für das Rennwochenende in Italien bleiben die Verantwortlichen in der Formel 1 noch ruhig. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Bestrebungen, den Grand Prix abzusagen, obwohl die Rennstrecke am Dienstag bereits evakuiert werden musste, weil der Fluss Santerno direkt neben der Strecke über die Ufer zu treten drohte. Da auch am Wochenende Regen droht, könnte das Rennen im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen.