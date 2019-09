Formel-2-Pilot Correa weiter im künstlichen Koma

Zwei Wochen nach dem Unfall in Spa-Francorchamps ist Formel-2-Pilot Juan Manuel Correa weiter im künstlichen Koma. Wie seine Eltern Juan Carlos und Maria mitteilten, sind Infektionen unter Kontrolle und die Atemwerte weiter stabil. Außerdem seien "alle Vitalwerte" fortdauernd beständig. Der 20-Jährige mit US- und ecuadorianischem Pass bleibe in einer Londoner Klinik auf der Intensivstation.

SN/APA (AFP/ANP)/REMKO DE WAAL Grausamer Unfall kostete bereits ein Menschenleben