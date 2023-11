Formel 1 in Brasilien: Lewis Hamilton hofft auf Ende der Leidenszeit

Hamilton wartet seit fast zwei Jahren auf einen Sieg

Einen Vorgeschmack auf eine eventuell spannendere Saison 2024 könnte das Gastspiel der Formel 1 in Brasilien inklusive Sprint an diesem Wochenende bieten. Denn im Vorjahr feierten überraschenderweise die Silberpfeile auf der Rennstrecke von Interlagos einen ungefährdeten Doppelsieg, George Russell gewann vor Teamkollegen Hamilton. Seit Brasilien 2022 wartet man beim ehemaligen Branchenprimus aber auf den nächsten vollen Erfolg. Superstar Hamilton, der am Donnerstag mit einem ausgefallenen Outfit zu Ehren seines Vorbilds Ayrton Senna an die Strecke kam, ist mittlerweile bereits seit fast zwei Jahren sieglos.

Die größte Chance, die längste Sieglosserie seiner Karriere noch heuer zu beenden, hat der 38-jährige Brite am Wochenende in São Paulo. Denn zum einen liegt die Strecke dem Mercedes-Boliden und zum anderen konnte Hamilton den Grand Prix von Brasilien bereits drei Mal für sich entscheiden. 2021 raste der siebenmalige Weltmeister in Interlagos sogar vom letzten Startplatz zum Sieg. "Ich liebe die Strecke. Brasilien hat etwas ganz Besonderes an sich", meint Brasiliens Ehrenbürger Hamilton, der optimistisch in die letzten drei Rennen der Saison geht. "Ich denke, dass die nächsten paar Rennen hoffentlich eng werden."

Wolff bleibt skeptisch

Doch Teamchef Wolff bleibt trotz des Aufwärtstrends skeptisch: "Ich möchte die Erwartungen an Brasilien nicht zu hoch schrauben, denn vergangenes Jahr war es eine kleine Überraschung, dass wir dieses Wochenende dominiert haben." Den Grundstein für seinen 104. Grand-Prix-Sieg will Hamilton im Qualifying am Freitag (19 Uhr/live ServusTV) legen.