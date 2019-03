Formel E: Titelverteidiger Vergne ist sechster Saisonsieger

Beim ersten Rennen der Elektroformel auf der Insel Hainan (China) feierte Ex-F1-Pilot und Titelhalter Jean-Éric Vergne den ersten Sieg seit dem Finale 2018 in New York und ist in der Gesamtwertung wieder vorn mit dabei. Diese führt wieder Riad-Sieger Antonio Felix da Costa nach dem dritten Platz in Sanya an.

Favoriten? Klare Prognosen? In der Formel E offenbar unmöglich. Denn Samstag siegte im ersten Auftritt auf der Insel Hainan im südchinesischen Meer der Franzose Jean-Éric Vergne. Der ist zwar Titelverteidiger, aber in dieser Saison auch schon der sechste Gewinner im sechsten Rennen. Und dass sich der Ex-Red-Bull-Junior dafür diesen Lauf "aussuchte", kam bei den Fans gut an: Vergne fährt für DS Techeetah, ein Team mit chinesischen Eigentümern und Technik-Input des französischen PSA-Konzerns samt Ex-McLaren-Mann Mark Preston als Teamchef. "Es war turbulent", sagte Vergne nachdem das Rennen nach einer Kollision zehn Minuten unterbrochen war. Und fügte sofort an: "Ich widme den Sieg Charlie." Damit zollte auch er - wie F1-Sieger Valtteri Bottas - dem kürzlich vor dem Melbourne-GP verstorbenen langjährigen F1-Renndirektor Charlie Whiting Tribut. Sanya brachte auch andere Debüts: Nissan (löste Renault vor dieser Saison als Partner bei e-dams ab) feierte mit Oliver Rowland das erste Podest (2.) und holte mit Ex-Champion Sébastien Buemi auch Platz sechs. Und mit Rang drei ist BMW-Andretti-Pilot Antonio Felix da Costa neuer Gesamtleader. Der Portugiese, ebenfalls ein Ex-Red-Bull-Pilot, hatte den Auftakt in Saudi-Arabien im Dezember gewonnen. Das Rennen ging nach einer Kollision von Frijns (Envision Virgin) und di Grassi (Abt Audi) in Neutralisation zu Ende. Die Formel E kommt nun nach Europa: Rom, Paris, Monaco, Berlin und Bern stehen vom 13. April bis 22. Juni auf dem Kalender, und damit tritt auch die Subwertung um einen "Europameister" in Aktion, die die voestalpine initiiert hat und mit einem eigenen Pokal aus einem 3D-Drucker für den Sieger auszeichnen wird.

Endstand Sanya e-Prix: 1. Vergne (FRA) DS Techeetah, 2. Rowland (GBR) Nissan e-dams, 3. da Costa (POR) BMW-Andretti, 4. Lotterer (GER) DS Techeetah, 5. Abt (GER) Abt-Audi, 6. Buemi (SUI) Nissan e-dams, 7. D'Ambrosio (BEL), 8. Wehrlein (GER) beide Mahindra, 9. Evans (NZL) Jaguar, 10. Mortara (ITA) Venturi. Gesamtwertung: da Costa 62 vor D'Ambrosio 59 und 54.