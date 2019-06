Formel E: Vergne mit drittem Saisonsieg vor neuerlichem Titel

Der Franzose feiert im chaotischen Swiss E-Prix in Bern einen Start-Ziel-Sieg und baute seinen Vorsprung in der Meisterschaft vor den beiden Finalrennen in New York deutlich aus. Vergne ist auch Gewinner der ersten Europa-Trophäe.

Jean-Éric Vergne scheint der zweite Titel in der Elektro-Formel-E in Folge kaum mehr zu nehmen. Nach seinem hauchdünnen Sieg Samstag in Bern vor Mitch Evans (Jaguar) und Sébastien Buemi (Nissan e-dams) kommt der DS-Techeetah-Pilot und Vorjahreschampion mit 32 Zählern Vorsprung zum Saisonfinale nach New York (13./14. Juli), wo noch zwei Rennen gefahren werden. Eine Trophäe hat der frühere Toro-Rosso-Pilot und Red-Bull-Junior schon gewonnen: In der erstmals von der voestalpine ausgeschriebenen Wertung aus den Europarennen in Rom, Paris, Monaco, Berlin und Bern setzte er sich mit den meisten Podestplätzen durch.

Das Rennen wurde schon nach 45 Sekunden nach einer Massenkarambolage in der viel zu engen ersten Schikane unterbrochen und erst eine Dreiviertelstunde später wieder freigegeben. Obwohl der Neuseeländer Evans alles versuchte, an Vergne vorbeizukommen, behielt der Franzose die Nerven und die Führung, am Ende lag Evans 0,16 Sek. zurück - und die ersten Sieben trennten weniger als sieben Sekunden.

Während die Entscheidung des Rennleiters, beim Neustart die ursprüngliche Startaufstellung anzuwenden, bei einigen Fahrern für heftige Proteste sorgte (u. a. Lucas di Grassi und Antonio Felix da Costa, die noch um den Titel kämpften und von hinteren Startplätzen durch das Chaos gekommen waren), profitierte der Deutsch-Österreicher Max Günther davon, weil sein in die Karambolage verwickelter Dragon-Penske wieder flottgemacht werden konnte. Günther fuhr schließlich als Sechster zu seinem zweitbesten Saisonergebnis.

Endstand: 1. Vergne (FRA) DS Techeetah 1:25:26,873, 2. Evans (NZL) Jaguar 0,160 Sek. zurück, 3. Buemi (CH) Nissan e-dams 0,720, 4. Lotterer (GER) DS Techeetah 1,106, 5. Bird (GBR) Virgin 2,996, 6. Günther (GER/AUT) Dragon Penske 4,625, 7. Abt (GER) Audi 6,930, 8. Lynn (GBR) Jaguar 9,972, 9. Massa (BRA) Venturi 12,310, 10. di Grassi (BRA) Audi 13,073 etc.

Meisterschaft: 1. Vergne 130, 2. Lotterer 98, 3. di Grassi 97, 4. Evans 87, 5. da Costa (POR) BMW Andretti 82, 6. Frijns (NED) Virgin 81; 17. Günther 18.