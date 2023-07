"Formel Farce" feierte Comeback in Spielberg: "Das hat nichts mehr mit Rennfahren zu tun"

Die meisten der 105.000 Besucher, die am Sonntag den Großen Preis von Österreich live in Spielberg mitverfolgten, waren noch auf der Heimreise, als die Formel 1 um 21.46 Uhr das offizielle Endergebnis des Rennens verkündete und damit das vorläufige Endklassement auf den Kopf stellte. Auslöser für das unrühmliche Ende des Formel-1-Gastspiels in Österreich war das Team Aston Martin, das unmittelbar nach Rennende Protest gegen das Ergebnis einlegte. Der britische Rennstall argumentierte, dass nicht alle Verstöße gegen das unerlaubte Verlassen der Strecke geahndet wurden. Bereits während des Rennens wurden sieben Piloten wegen sogenannter Tracklimit-Vergehen mit Zeitstrafen belegt. Dass die FIA das Geschehen während des Grand Prix nicht unter Kontrolle hatte, wurde offensichtlich, als Haas-Pilot Nico Hülkenberg sieben Runden nach seinem Ausfall(!) eine Verwarnung für das Missachten der Tracklimits in den letzten beiden Kurven erhielt. Durch die Verzögerung konnten die Teams ihre Fahrer teilweise nicht rechtzeitig darauf hinweisen, dass ihnen beim nächsten Vergehen eine Strafe droht.