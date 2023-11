Formel Farce in Las Vegas: Besucher müssen Renngelände vor Trainingsstart verlassen

Fans mussten Streckengelände verlassen

Als es um 2.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MEZ) dann endlich losgehen konnte, waren auf den Zuschauertribünen oder im VIP-Club allerdings keine Gäste mehr zu sehen. Denn die Fans mussten das Streckengelände in Las Vegas aus organisatorischen Gründen um spätestens 1.30 Uhr Ortszeit verlassen. "Wir freuen uns darauf, die Fans später für die aufregenden FT3- und Qualifyingsessions wieder zu begrüßen", hieß es in einer Mitteilung der Organisatoren. Bei den Fans kam die Ankündigung wenig überraschend überhaupt nicht gut an, da viele Personen aufgrund der hohen Preise nur ein Ticket für den ersten Veranstaltungstag erworben hatten. Ein Wochenendticket für einen Sitzplatz kostete im Vorfeld des Grand Prix rund 2000 Euro. So teuer ist die Formel 1 nirgendwo anders. Aufgrund der mangelnden Nachfrage fielen die Ticket- und Hotelpreise in dieser Woche zum Teil um bis zu 50 Prozent. Kritik gab es aber nicht nur wegen der hohen Ticketpreise, sondern auch wegen Verkehrsbehinderungen und niedriger Temperaturen.