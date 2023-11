Formel 1: Haas-Einspruch gegen Austin-Ergebnis abgelehnt

Mehr als zwei Wochen nach dem Grand Prix in Austin wollte der US-amerikanische Rennstall Haas eine Überprüfung des Rennergebnisses erwirken, da einige Piloten in den Punkten Strafen wegen Missachtung der Streckenbegrenzung bekommen hätten müssen. Der Einspruch gegen das Ergebnis wurde aber am Donnerstagnachmittag von der FIA abgelehnt.

BILD: SN/IMAGO/ZUMA WIRE Steiner musste eine Niederlage einstecken

"Der Antrag auf Überprüfung wird abgelehnt, da es keine wesentlichen

und relevanten neue Elemente gibt, die Haas zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht zur Verfügung standen", argumentiert die FIA ihre Entscheidung in einem Statement. Damit ist das Endergebnis des Grand Prix in Austin vom 22. Oktober endgültig offiziell. Den Sieg holte sich Weltmeister Max Verstappen im Red Bull vor Lando Norris (McLaren) und Carlos Sainz (Ferrari). Mercedes-Pilot Lewis Hamilton, der als Zweiter über die Ziellinie gekommen war, wurde ebenso wie Charles Leclerc im Ferrari einige Stunden nach dem Rennen wegen einer zu dünnen Bodenplatte disqualifiziert. Haas wollte neuerliche Überprüfung Unabhängig davon legte der Haas-Rennstall Einspruch gegen das Endergebnis ein, da laut Ansicht des US-Rennstalls einige Piloten eine Zeitstrafe wegen Missachtung der Streckenbegrenzung bekommen hätten müssen. Nach Ansicht von Teamchef Günther Steiner wurden nicht alle Verstöße geahndet. Die FIA lehnte den Antrag auf das sogenannte "Right of Review" aber ab. Diese Entscheidung kann nicht mehr angefochten werden und das Ergebnis des Rennens ist somit in Stein gemeißelt.