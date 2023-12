Formel 1: In Spielberg wird auch 2024 gesprintet - Format unklar

Sprint hat in Spielberg Tradition

Damit findet 2024 zum dritten Mal in Folge ein Sprintwochenende der Formel 1 in Österreich statt. 2022 wurde zum ersten Mal auf dem Red-Bull-Ring an einem Samstag gesprintet. Da die Piloten rund um den dreifachen Weltmeister Max Verstappen für volle Punkte an allen drei Tagen alles geben müssen, durften sich die Veranstalter in den vergangenen beiden Jahren jeweils über einen neuen Besucherrekord an der Rennstrecke im Murtal freuen. 2023 besuchten insgesamt 304.000 Fans den Red-Bull-Ring beim Gastspiel der Formel 1.

Sprintformat unklar

Wie genau die Sprints in der Formel 1 im kommenden Jahr aussehen werden, ist allerdings noch nicht endgültig fix. Dass in der abgelaufenen Saison an Sprintwochenenden der Samstag mit Shootout und Sprint komplett entkoppelt vom restlichen Rennwochenende (Qualifying am Freitag/Hauptrennen am Sonntag) war, kam nicht überall gut an. Deshalb könnte es ab 2024 so sein, dass auch an Sprintwochenenden das Qualifying für den Grand Prix wie gewohnt am Samstagnachmittag stattfindet. Dafür würde das Shootout für die Startaufstellung im Sprint bereits am Freitag erfolgen und der Sprint könnte am Samstagvormittag in Szene gehen. Die finalen Anpassungen an das Sprintformat werden von der Kommission der Formel 1 Anfang 2024 präsentiert. "Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat der Sprint laufend für steigende Einschaltquoten im Fernsehen, mehr Unterhaltung für die Fans an der Rennstrecke und ein stärkeres Engagement der Fans auf sozialen und digitalen Plattformen gesorgt", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali.