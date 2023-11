Formel 1: Kanaldeckel von Las Vegas könnte über viele Millionen entscheiden

Der Grand Prix von Las Vegas bleibt auch in der letzten Saisonwoche der Formel 1 ein heißes Gesprächsthema. Mercedes und Ferrari kämpfen in Abu Dhabi um den zweiten WM-Platz.

Aus diesem Loch löste sich in Las Vegas der Kanaldeckel.

Ferrari-Pilot Carlos Sainz war in Las Vegas der große Pechvogel

Der Formel-1-Zirkus kehrt den USA nach dem feierlichen Comeback in Las Vegas am vergangenen Wochenende zumindest bis Ende des Jahres den Rücken und übersiedelt nach Abu Dhabi, wo am Wochenende traditionell der letzte Grand Prix der Saison stattfindet. Dennoch wird ...