Formel 1: Machtkampf bei Red Bull? Christian Horner will Helmut Marko offenbar loswerden

Dass die beiden Alphatiere von Red Bull Racing eine Zweckbeziehung führen, ist in Formel-1-Kreisen längt kein Geheimnis mehr. Laut dem brasilianischen Medium "Globo" möchte Teamchef Christian Horner Motorsportberater Helmut Marko lieber heute als morgen loswerden.

Seit dem Tod des Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz vor knapp einem Jahr haben sich die Machtverhältnisse in den beiden Formel-1-Teams des Salzburger Energydrinkherstellers verschoben. Horner möchte seine Macht ausweiten und allein für die Geschicke von Red Bull in der Königsklasse des Motorsports zuständig sein. Dem 49-jährigen Briten ist dabei vor allem Motorsportkonsulent Helmut Marko ein Dorn im Auge. Der 80-jährige Steirer war einer der engsten Vertrauten von Didi Mateschitz und traf in Abstimmung mit dem verstorbenen Red-Bull-Gründer wichtige strategische Entscheidungen.

Horner und Marko bei Beurteilung der Fahrer uneins

Zwischen den beiden Alphatieren kam es in der jüngeren Vergangenheit immer häufiger zu Meinungsverschiedenheiten. Dank Marko fährt etwa Yuki Tsunoda auch in der kommenden Saison Formel 1, während Horner lieber einen anderen Piloten als den 23-jährigen Japaner im Cockpit des zweiten Red-Bull-Rennstalls gesehen hätte. Auch bei der Personalie Nyck de Vries waren Horner und Marko nicht einer Meinung. Obwohl Horner nicht restlos von den Qualitäten des 28-jährigen Niederländers überzeugt war, machte ihn Marko zu Saisonbeginn zum Stammfahrer bei AlphaTauri. Nach zehn Saisonläufen ohne WM-Punkt musste de Vries seinen Platz räumen. "Horner war kein Fan von de Vries. Es sieht so aus, als hätte er recht", meinte Marko damals. Bei dem Machtkampf im Lager der Bullen geht es aber um viel mehr als um die Besetzung der Cockpits in der Formel 1. Horner sieht nach dem Mateschitz-Tod seine Chance gekommen, um seine eigene Position im Formel-1-Programm der Bullen massiv zu stärken.

Marko bleibt gelassen

Gegenüber motorsport-total.com meinte Marko, dass die Shareholder und er selbst über seine Zukunft entscheiden und nicht Horner. Marko ist nämlich nicht beim Formel-1-Team, sondern bei der Red Bull GmbH angestellt. Angeblich soll bei einer baldigen Vorstandssitzung von Red Bull über die Zukunft des "Doktors" entschieden werden. Der Vertrag zwischen Marko und Red Bull läuft noch bis Ende 2024.