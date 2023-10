Formel 1: Max Verstappen steht in Katar vor nächster Krönung

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusehen, dass Max Verstappen beim Grand Prix von Katar an diesem Wochenende über den Gewinn seines dritten WM-Titels in der Formel 1 jubeln wird. Der Niederländer, der am vergangenen Samstag seinen 26. Geburtstag feierte, konnte in der laufenden Saison 13 von 16 Rennen für sich entscheiden, stellte mit zehn Siegen in Folge einen neuen Formel-1-Rekord auf und führt mit 400 Punkten die Fahrerwertung in der Königsklasse des Motorsports souverän an. Teamkollege Sergio Pérez, der als einziger Fahrer neben Verstappen noch theoretische Chancen auf den WM-Titel hat, liegt nach seinem Ausfall beim Grand Prix in Japan 177 Punkte hinter seiner Nummer eins.

Damit hat Verstappen die Chance, sich bereits beim fünftletzten Grand-Prix-Wochenende der Saison in Lusail seinen dritten WM-Titel en suite zu sichern. Da in Katar der vierte Sprint der aktuellen Saison auf dem Programm steht, könnte der Titelgewinn bereits am Samstag fix sein. Denn selbst wenn Pérez den Sprint in Katar für sich entscheiden sollte, reicht Verstappen ein sechster Platz , um in der Fahrerwertung uneinholbar in Führung zu liegen. Zum Vergleich: Das bisher mit Abstand schlechteste Saisonergebnis Verstappens ist der fünfte Platz beim Grand Prix von Singapur. In allen anderen 15 Rennen und drei Sprints stand der Red-Bull-Pilot auf dem Podest.

Dass Verstappen am Samstag der erste Pilot in der Geschichte der Formel 1 werden könnte, der seinen Titel im Sprint gewinnt, spielt für Teamchef Christian Horner keine Rolle. "Es ist uns egal, wann wir gewinnen, solange wir gewinnen. Es geht darum, den dritten Titel zu holen." Der 49-jährige Brite, der in Japan über den Gewinn des Konstrukteurstitels jubeln durfte, gibt aber zu, dass es den Rennsonntag entspannter gestalten würde, stünde der Titelgewinn bereits am Samstag fest. "Wenn er es schafft, als dreifacher Weltmeister in diesen Grand Prix zu gehen, wird es am Sonntag noch mehr Spaß machen."

Aufgrund der erdrückenden Dominanz von Verstappen und Red Bull Racing in diesem Jahr halten es sowohl Experten als auch die Konkurrenz für äußerst unwahrscheinlich, dass sich bis zur nächsten großen Reglementänderung, die 2026 geplant ist, etwas am Kräfteverhältnis an der Spitze der Rennserie ändert. Aber Horner rechnet schon in der kommenden Saison mit mehr Gegenwehr der Konkurrenz: "Es tut weh, wenn du verlierst, aber alles verläuft in Zyklen, irgendwann wird uns jemand schlagen. Ob das nun Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin oder wer auch immer ist, wissen wir nicht. Wir können nur kontrollieren, was wir tun."