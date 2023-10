Formel 1: Mercedes-Drama in Katar - Hamilton und Russell crashen

Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell kollidierten nach dem Start für den Grand Prix von Katar. Am Funk gaben sich die beiden Briten gegenseitig die Schuld.

Katastrophal verlief der Start in den Grand Prix von Katar für Mercedes. Ausgerechnet die beiden Teamkollegen Lewis Hamilton und George Russell kollidierten bei der Einfahrt in die erste Kurve. Hamilton konnte nach dem Crash nicht mehr weiterfahren, sein britischer Landsmann Russell fiel auf den letzten Rang zurück. Unmittelbar nach dem teaminternen Zwischenfall schoben sich die beiden Piloten gegenseitig die Schuld zu. "Ich wurde von meinem Teamkollegen abgeschossen", klagte Hamilton per Funk. Russell ordnete die Situation naturgemäß anders sein und beklagte, dass ihm sein erfahrener Teamkollege keinen Platz gelassen habe. Wenig später sagte Hamilton: "Ich übernehme zumindest die halbe Verantwortung für den Zwischenfall. Es ist schade für das Team."