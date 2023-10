Formel 1 in Mexiko: Sergio Pérez kämpft um Platz bei Red Bull

Der Red-Bull-Pilot steht bei seinem Heimrennen in Mexiko unter Druck.

Die WM-Titel in der Formel 1 sind in diesem Jahr aufgrund der erdrückenden Dominanz von Red Bull Racing und dem dreimaligen Weltmeister Max Verstappen zwar schon längst vergeben, dennoch geht es in der Königsklasse des Motorsports in der Endphase Schlag auf Schlag. Nur eine Woche nach dem Grand Prix von Austin gastiert die Formel 1 an diesem Wochenende in Mexiko.

Dort steht beim 19. Lauf der Saison ausnahmsweise einmal nicht der alles überragende Verstappen, sondern sein Teamkollege Sergio Pérez im Mittelpunkt. "Mexiko ist das wichtigste Wochenende meiner Saison", erklärte der 33-jährige Lokalmatador. Dabei geht es für "Checo" auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez um viel mehr, als seinen Landsleuten Grund zum Jubeln zu geben. Denn trotz gültigen Vertrags für 2024 und des aktuell zweiten Platzes hinter Verstappen in der Fahrerwertung kämpft Pérez in den verbleibenden Rennen um seine weitere Karriere in der Formel 1.

Nach zwei Siegen aus den ersten vier Rennen stürzte Pérez in eine Formkrise, die er bis zuletzt nie wirklich beenden konnte. Vor allem im Qualifying hat der Mexikaner im Vergleich zur Konkurrenz große Probleme. In der WM-Wertung hat Pérez mehr als 200 Punkte Rückstand auf seinen Teamkollegen, weshalb sowohl Konsulent Helmut Marko als auch Teamchef Christian Horner in den vergangenen Wochen immer wieder eine Leistungssteigerung des Mexikaners forderten. Gerüchte, wonach die Tage von Pérez bei Red Bull Racing noch vor dem Auslaufen seines Vertrags Ende 2024 gezählt sein werden, auch weil das Tischtuch zwischen ihm und dem Verstappen-Clan angeblich zerschnitten ist, gibt es zur Genüge. Pérez braucht starke Ergebnisse, wenn er seinen Platz bei Red Bull behalten will. Im Qualifying am Samstag (23 Uhr/ORF 2) und Rennen am Sonntag (21 Uhr/ORF 1) sind deshalb alle Augen auf den Lokalmatador gerichtet.