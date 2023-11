Formel-1-Training in Las Vegas abgebrochen: "Das ist lebensgefährlich"

Formel 1 in Las Vegas: Kanaldeckel sorgen für Probleme

Das Schaulaufen der Formel-1-Boliden in "Sin City" dauerte im ersten Training des Wochenendes aber nicht einmal zehn Minuten. Wegen akuter Sicherheitsbedenken musste die erste Session in Nevada am Donnerstagabend (Ortszeit) frühzeitig abgebrochen werden. Ein loser Kanaldeckel beschädigte den Boliden von Ferrari-Pilot Carlos Sainz massiv. Auch das Chassis am Auto von Alpine-Fahrer Esteban Ocon wurde stark beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Wenig später bestätigte die FIA, dass sich ein Kanaldeckel aus der Verankerung gelöst habe. "Die Inspektion hat ergeben, dass der Betonrahmen um einen Kanaldeckel versagt hat. Wir müssen nun alle anderen Kanaldeckel überprüfen, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird", heißt es in einem Statement des Weltverbands. Ob das zweite Training stattfinden kann, ist noch unklar. "Das war es für heute", prophezeite etwa Sky-Experte Martin Brundle. Dass ein loser Kanaldeckel bei Geschwindigkeiten von weit mehr als 300 km/h auf dem weltbekannten Las Vegas Strip mehr als "nur" die Boliden heftig beschädigen kann, verdeutlichte Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher: "Das bedeutet Lebensgefahr für die Fahrer."