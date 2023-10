Formel 1: Verstappen will diesen Titel nicht gewinnen

Für manch einen ist der Red-Bull-Pilot bereits der Beste aller Zeiten. Der Niederländer hält von diesen Aussagen aber nicht viel.

Als im Jahr 2015 ein damals 17-jähriger Jugendlicher namens Max Verstappen zum jüngsten Fahrer in der Geschichte der Formel 1 avancierte, glaubte wohl nicht einmal sein größter Förderer Helmut Marko, dass der Niederländer bereits acht Jahre später zu den besten Piloten gehören würde, die dieser Sport jemals hervorgebracht hat. Doch der hochtalentierte Heißsporn, der vor allem zu Beginn seiner Karriere öfter überhart und ungestüm agierte, hat sich im Haifischbecken Formel 1 über die Jahre hinweg stets weiterentwickelt und ist zu einer starken Persönlichkeit geworden. Vor allem die Erfüllung seines Lebenstraums - der Gewinn eines WM-Titels - hat bei dem mittlerweile 26-jährigen Niederländer seit Ende 2021 einen Reifeprozess in Gang gesetzt. In Katar wird sich Verstappen entweder im Sprint am Samstag (19.30 Uhr) oder im Hauptrennen am Sonntag (19 Uhr/live ORF 1) zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister krönen. Im Vorfeld des Wochenendes konnte das den 13-fachen Saisonsieger aber nicht aus der Ruhe bringen.

"Er ist ruhiger geworden und ist jetzt ein Erwachsener", sagt etwa Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der Verstappen seit gemeinsamen Jugendtagen im Kartsport kennt. Red-Bull-Teamchef Christian Horner gerät ins Schwärmen, wenn er die Entwicklung seines Schützlings Revue passieren lässt: "Er wird einfach immer stärker und stärker. Der reine Speed, seine Fähigkeiten, der Hunger und die Leidenschaft waren vom ersten Tag an da. Aber jetzt kombiniert er das mit Erfahrung und der Art und Weise, wie er das Rennen liest, wie er mit den Reifen umgeht, wie er die Situation liest. Das ist phänomenal."

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone, der die Königsklasse jahrzehntelang vermarktete, geht bei der Beurteilung der Leistungen von Verstappen sogar noch einen Schritt weiter. "Selbst in einem Auto, das nicht das beste ist, würde Max eine Menge Leute schlagen. Er ist ein Superstar", sagte der 92-jährige Brite der Deutschen Presse-Agentur. "Es hat keinen gegeben, der jemals so gut war, wie es Max heute ist." Verstappen selbst schätzt die Situation anders ein: "Jede Generation ist anders, deswegen finde ich es schwer, Weltmeister oder Nicht-Weltmeister miteinander zu vergleichen." Doch auch Lewis Hamilton, mit dem sich Verstappen 2021 den spannendsten WM-Kampf der Formel-1-Geschichte lieferte, streute seinem Rivalen Rosen. "Ich möchte ihn nicht einordnen, aber er und das Team waren in der Vergangenheit phänomenal und in diesem Jahr fehlerlos." Und Sergio Pérez, der als Teamkollege von Verstappen jedes Rennen seine Grenzen aufgezeigt bekommt, meint: "Er ist im Vergleich zu allen anderen auf einem anderen Level gefahren."

Während sich der gesamte Formel-1-Zirkus vor Verstappen verneigt, wird im Heimatland des bald dreimaligen Weltmeisters darüber diskutiert, ob der Formel-1-Superstar bereits der größte niederländische Sportler aller Zeiten ist. Die Wahl zum niederländischen Sportler des Jahres konnte Verstappen nach seinen beiden Titelgewinnen in der Königsklasse des Motorsports zuletzt zwei Mal in Folge für sich entscheiden. Doch auch wenn Verstappen alles dem Erfolg auf der Rennstrecke unterordnet, will er nichts von derartigen Vergleichen oder Auszeichnungen wissen. "Wir sollten als Land einfach stolz sein und es spielt keine Rolle, wer der Beste oder Zweitbeste ist", meinte Verstappen. "Ich möchte da gar nicht gewinnen. Wir sollten alle Erfolge feiern, die wir als Land haben. Ich finde diesen Preis lächerlich."