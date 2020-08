Formel1: Max Verstappen durchbricht Mercedes-Dominanz

Der Niederländer behielt beim zweiten Formel-1-Rennen in Silverstone dank einer perfekten Strategie in Silverstone die Oberhand.

Beim fünften Grand Prix in der diesjährigen Formel-1-Saison hieß der Sieger zum ersten Mal nicht Mercedes. Red-Bull-Pilot Max Verstappen triumphierte beim Grand Prix zum 70-jährigen Jubiläum der Formel 1 in Silverstone vor den beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas.

Den Grundstein zu seinem ersten Saisonsieg legte Verstappen bereits beim Qualifying am Samstag. Als einziger der zehn Top-Piloten durfte der Niederländer auf der härtesten der drei zur Verfügung stehenden Reifenmischungen starten, da er im zweiten Abschnitt des Zeittrainings seine schnellste Runde auf den harten Reifen fuhr. Von Startposition vier aus schob sich Verstappen gleich am Start an Racing-Point-Ersatzfahrer Nico Hülkenberg vorbei. Bereits in der Startphase des Rennens setzten sich Bottas und Hamilton ab, lediglich Verstappen konnte das Tempo der Silberpfeile mitgehen. Auf dem härteren Reifen setzte der 22-jährige Niederländer Hamilton mit Fortdauer des Rennens immer stärker unter Druck. Nachdem die Mercedes-Boliden zum ersten Mal für einen frischen Reifensatz an die Box mussten, übernahm Verstappen erstmals die Führung im Rennen. Diese gab der Red-Bull-Pilot nur nach seinem ersten Boxenstopp kurzzeitig an Bottas ab, überholte den Finnen aber unmittelbar danach auf der Strecke und fuhr seinem neunten Sieg in der Formel 1 souverän entgegen. "Ich hatte heute überhaupt keine Probleme mit den Reifen. Wir haben eine sehr gute Strategie gehabt, aber prinzipiell sind wir zu langsam und können mit Mercedes nicht mithalten", meinte Verstappen. Hinter dem Red-Bull-Piloten kam Weltmeister Hamilton auf Rang zwei ins Ziel, nachdem er den Drittplatzierten Bottas drei Runden vor Schluss überholte. "Wir waren sehr über die Reifen überrascht. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt ins Ziel gekommen bin", erklärte Hamilton. Ohne Punkte blieb einmal mehr Sebastian Vettel im Ferrari. Der Deutsche drehte sich nach einem Eigenfehler in der ersten Kurve von der Strecke und wurde am Ende nur Zwölfter.

In der Fahrerwertung hat Hamilton nach fünf absolvierten Rennen 30 Punkte Vorsprung auf seinen schärfsten Verfolger. Dieser ist aber nicht mehr Teamkollege Bottas, sondern Verstappen. Die Chance, die Rangordnung in der Formel 1 wieder herzustellen, bietet sich für Mercedes bereits nächste Woche. Der Formel-1-Zirkus übersiedelt ins spanische Barcelona.