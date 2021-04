Formel1: Verstappen schlägt im WM-Kampf gegen Hamilton in Imola zurück

Der Niederländer feierte beim Formel-1-Rennen in Imola seinen ersten Saisonsieg. Nach einem schweren Unfall war das Rennen rund 30 Minuten lang unterbrochen. Hamilton im Glück.

Die Formel-1-Saison 2021 hielt auch im zweiten Rennen, was sie verspricht. Max Verstappen gelang nach der Niederlage gegen Lewis Hamilton zum Auftakt die Revanche. Der Niederländer setzte sich in einem chaotischen Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola bei wechselhaften Bedingungen am Ende souverän durch und feierte seinen elften Sieg in der Königsklasse des Motorsports. Den Grundstein für den Erfolg legte Verstappen bereits beim Start. Bei nassen Bedingungen - Charles Leclerc drehte sich bereits in der Einführungsrunde - erwischte der 23-Jährige auf den Intermediate-Reifen einen Traumstart und überholte sowohl Teamkollege Sergio Pérez als auch Pole-Sitter Hamilton.

Mit zunehmender Renndauer trocknete die Ideallinie auf, Verstappen wechselte vor Hamilton auf Trockenreifen. Das Mercedes-Team patzte beim Boxenstopp kurz darauf, somit blieb Verstappen vor dem Weltmeister.

Die Schlüsselszenen des zweiten Saisonrennens spielten sich in der 32. Runde ab. Zunächst verlor Hamilton bei einer Überrundung die Kontrolle über seinen Boliden und rutschte von der Strecke. Mit Können und viel Glück konnte der siebenmalige Weltmeister das Rennen dennoch fortsetzen. Der Brite verlor allerdings viel Zeit und ramponierte sich zudem den Frontflügel. Unter normalen Gesichtspunkten wären die Punkteränge somit außer Reichweite gewesen. Aber Valtteri Bottas eilte seinem Teamkollegen unfreiwillig zu Hilfe. Nur wenige Sekunden nach Hamiltons Zwischenfall war das Rennen für den zweiten Mercedes-Pilot beendet. Im Duell gegen Williams-Fahrer George Russell, der als designierter Nachfolger des Finnen bei den Silberpfeilen gilt, ging den beiden Kontrahenten bei 300 km/h auf der Start-Ziel-Geraden der Platz aus. Russell musste aufs Gras ausweichen, verlor die Kontrolle und krachte in den Mercedes. Das Rennen musste nach dem schweren Unfall mehr als 30 Minuten lang unterbrochen werden. Russell machte Bottas für den Crash verantwortlich und stellte den Finnen noch auf der Rennstrecke zur Rede. Der noch im Auto sitzende Bottas streckte Russell den Mittelfinger entgegen. Der junge Brite quittierte dies mit einem Schlag in Richtung des Finnen. Die beiden Streithähne blieben unverletzt.

Mercedes nutzte die Unterbrechung, um Hamiltons Boliden zu reparieren. Die eine Runde Rückstand, die Hamilton nach seinem Ausritt hatte, verstrich dank der Rennunterbrechung. Von der neunten Position aus startete Hamilton in der zweiten Rennhälfte eine fulminante Aufholjagd, die ihn bis auf den zweiten Platz nach vorn spülte. "Ich bin einfach dankbar, dass ich ins Ziel gekommen bin", sagte ein erleichterter Hamilton.

Eine Schrecksekunde erlebte Verstappen unmittelbar vor dem fliegenden Re-Start. In der letzten Kurve hinter dem Safety-Car verlor der Niederländer die Kontrolle über seinen Red Bull und stand bereits quer. Nur mit Glück konnte der 23-Jährige einen Dreher verhindern. "Ich wollte die Reifen aufwärmen", erklärte Verstappen, der danach dem Sieg komfortabel entgegen fuhr. "Ich bin sehr glücklich. Es war schwierig, auf der Strecke zu bleiben." Das Podest komplettierte der an diesem Wochenende entfesselte Lando Norris im McLaren. "Ich hoffe es geht so weiter. Lewis war am Ende zu schnell für mich", sagte Norris.

Die Führung in der WM-Wertung hat dank des Punkts für die schnellste Rennrunde weiterhin Hamilton inne. Der Vorsprung auf Verstappen beträgt aber nur noch einen Punkt.