Front gegen Ferrari und FIA in Streit vor F1-WM-Auftakt

In der Formel 1 ist kurz vor dem Saisonauftakt ein Streit entbrannt. Sieben Teams, darunter Branchenführer und Serienweltmeister Mercedes, haben am Mittwoch in einem gemeinsamen Schreiben den Automobil-Weltverband (FIA) aufs Schärfste angegriffen. Grund dafür ist eine Untersuchung der umstrittenen Antriebseinheit von Ferrari.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOSEP LAGO Haben Ferrari und FIA etwas zu verbergen?