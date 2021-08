Für KTM zählt ab jetzt nur noch der WM-Titel in der MotoGP

Der österreichische Hersteller gewann in der MotoGP erneut ein Heimrennen. Als letztes Ziel bleibt der Angriff auf die WM-Krone.

Als Offroad-Spezialist KTM 2017 in die MotoGP einstieg, wurde der österreichische Motorradhersteller von vielen Seiten nur müde belächelt. Mit ihrem Stahlrahmen und Fahrwerkskomponenten der Tochterfirma WP Suspension - beides sind absolute Alleinstellungsmerkmale von KTM in der MotoGP - wurden die Mattighofener von der namhaften Konkurrenz aus Japan und Italien nicht wirklich ernst genommen. Vor allem seit der vergangenen Saison wirft man aber auch bei Ducati, Yamaha und Co. einen genaueren Blick auf die orangen Motorräder, denn die Erfolge in der ...