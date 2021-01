Für Rallye-Pilot Hermann Neubauer geht in Monte Carlo ein Karrieretraum in Erfüllung: "Das ist irre"

Der erste WM-Lauf auf Schnee und Eis wird für den Lungauer ab Donnerstag ein Ritt auf Messers Schneide.

Lang war unsicher, ob die Rallye Monte Carlo stattfindet. Das erst vor wenigen Tagen erfolgte grüne Licht für den WM-Klassiker schlechthin bedeutet für Hermann Neubauer bereits die Erfüllung eines Lebenstraums. "Das ist der berühmteste Lauf in unserem Sport. Einmal in Monte Carlo zu starten war daher immer mein großes Ziel", sagt der Lungauer.

Vor dem Start am Donnerstag hat Neubauer zwei Sonderprüfungen besichtigt und berichtet dabei von extremen Bedingungen: "Du fährst auf trockener Straße, kommst um die Kurve und plötzlich ist dort blankes Eis. Das mit einem Satz Reifen zu fahren ist irre. Es wird ein Ritt auf Messers Schneide." Der Ford-Pilot und sein "Co." Bernhard Ettel nehmen das Abenteuer mit dem 300 PS starken und 200.000 Euro teuren Boliden in Angriff. Mit einem Ziel: das Ziel. 15 Wertungsprüfungen gilt es dafür bis Sonntag zu meistern.

Quelle: SN