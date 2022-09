Getriebe stoppte Verstappen in Zandvoort - Russell voran

Lokalmatador Max Verstappen hat einen Stotterstart in sein Formel-1-Heimspiel in Zandvoort erlebt. Der Weltmeister musste schon nach rund zehn Minuten im ersten Training seinen Red Bull abstellen. Verstappen klagte über Probleme mit dem Getriebe. Ein Kran musste seinen Wagen am Freitag abschleppen, der Niederländer lief zu Fuß an die Box zurück. Die Auftakteinheit zum Grand Prix der Niederlande musste vorübergehend unterbrochen werden.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Max Verstappens Wagen wird per Kran weggebracht

Für Verstappen war die einstündige Session vorzeitig beendet. Er wurde nur Vorletzter. Mercedes setzte dagegen ein erstes Zeichen. George Russell schnappte sich vor Teamkollege Lewis Hamilton die Bestzeit. Spitzenreiter Verstappen geht mit der komfortablen WM-Führung von 93 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Sergio Perez in das 15. Saisonrennen. Der 24-Jährige hat im vergangenen Jahr in Zandvoort gewonnen.