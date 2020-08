Grand-Prix-Sieger Brad Binder: Erste Dienstreise führt nach Salzburg

Nach dem historischen ersten MotoGP-Sieg für KTM am Sonntag in Brünn ist der südafrikanische Pilot Brad Binder am Montag zu Gast in Salzburg bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" bei ServusTV.

KTM erlebte am Sonntag ein historisches MotoGP-Wochenende. Nach dem ersten Triumph der Mattighofener sprechen Sieger Brad Binder und Rennchef Pit Beirer bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" am Montag (21.10 Uhr) über die Emotionen von Brünn und die Vorfreude auf Spielberg. Weiters diskutieren Luca Alphand, Anna Veith und Tobias Moretti nicht nur mit Matthias Walkner, Christian Klien und Patrick Friesacher über zweite Karrieren im Motorsport, sondern matchen sich auch live in einem Kart-Rennen. Brad Binder benötigte nur drei Rennen in der Motorrad-Königsklasse, um sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen: Beim Großen Preis von Tschechien raste der KTM-Pilot in beeindruckender Manier zu seinem Premieren-MotoGP-Triumph - und das vor dem Doppel-Heimrennen auf dem Red Bull Ring in Spielberg. Quelle: SN