Grazie und Ciao: Legende Valentino Rossi beendet Karriere

Die MotoGP feiert beim Saisonfinale in Valencia den "letzten Tanz" ihres Superstars.

Am Sonntag, nach 26 Jahren, endet eine der außergewöhnlichsten Karrieren im Motorsport. MotoGP-Legende Valentino Rossi bestreitet beim Saisonfinale in Spanien sein letztes Rennen. "Obwohl es mein letztes Rennen sein wird, fühle ich mich normal, und ich denke, das ist okay. Ich hoffe, dass ich die Chance haben werde, meinen Fans auf eine gute Art Ciao zu sagen und mich für die Unterstützung zu bedanken", sagt der 42-jährige Altmeister. Neun Mal stand der Italiener in Valencia auf dem Podest - Ergebnisse, ...