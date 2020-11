Grosjean-Horrorunfall in Bahrain: Formel-1-Rennen abgebrochen

Schock für die Formel 1: Kurz nach dem Start des GP von Bahrain prallte Romain Grosjean gegen die Leitschiene. Sein Haas wurde entzweigerissen und fing Feuer.

Der Fahrer konnte sich nach rund 20 Sekunden im Feuer selbst aus dem Wrack befreien, das Rennen wurde sofort abgebrochen. Die TV-Regie zeigte die Unfallszenen (Grosjean war mit Daniil Kvyat/Alpha Tauri kollidiert) wenige Minuten später. Grosjean wirkte zwar geschockt und hatte einen Schuh im Wrack verloren, schien aber körperlich unversehrt zu sein. Nach ersten unbestätigten Meldungen wurde er mit Verdacht auf gebrochene Rippen ins Krankenhaus gebracht. Der "Halo"-Kopfschutz, vor einigen Jahren gegen viele Widerstände eingeführt, dürfte dem Franzosen das Leben gerettet haben.

Ob und wann das Rennen wiederaufgenommen wird, ist derzeit unklar. Die Leitschiene muss so wiederhergestellt werden, dass keine Gefahr für die Fahrer besteht.

Feuerunfälle sind in der Formel 1 aufgrund der hohen Sicherheitsauflagen seit längerem kaum noch vorgekommen. Grosjean dürfte bei seinem Ausritt auf dem Circuit in Sakhir einen Steher der Leitschienenbegrenzung getroffen haben, der das Auto spaltete. Der Unfall von Grosjean war der schwerste seit jenem seines Landsmanns Jules Bianchi. Der Marussia-Pilot war 2015 in Suzuka gegen ein Abschleppfahrzeug geprallt und neun Monate später an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas gestorben. Zuvor war die höchste Rennsportklasse nach dem Horrorwochenende von Imola mit fatalen Unfällen von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna 1994 mehr als 20 Jahre von tödlichen Vorfällen verschont geblieben.

