"Habe mehr erwartet": Superstars in MotoGP von japanischen Teams enttäuscht

Nach dem Rennwochenende in Misano fand am Montag an selber Stelle ein Testtag statt. Yamaha und Honda testeten ihre Prototypen für die kommende Saison. Marc Márquez (Honda) und Fabio Quartararo (Yamaha) hatten sich von den Neuerungen aber deutlich mehr erwartet.

BILD: SN/IMAGO/SIPA USA Marc Márquez (links) und Fabio Quartararo haben sich mehr erwaret.

Der MotoGP-Testtag in Misano am Montag hätte für die beiden japanischen Hersteller Honda und Yamaha der Startschuss auf dem Weg aus der Krise sein sollen. Statt Aufbruchstimmung herrscht im Lager der einstigen Topteams aber weiterhin Frust. Denn auch wenn die Rundenzeiten freilich nicht zu 100 Prozent repräsentativ sind, haben sich mit Marc Márquez (Honda) und Fabio Quartararo (Yamaha) die beiden strauchelnden Superstars der Szene deutlich mehr von den Verbesserungen an ihren Motorrädern erwartet. Márquez: "Wir müssen viele Dinge ändern" Márquez, der unbestätigten Medienberichten zufolge kurz vor einem Engagement bei Gresini-Ducati für die kommendes Saison steht, war mit dem Honda-Prototypen für 2024 nicht zufrieden. "Wenn das die Basis des Motorrads ist, sind wir noch weit entfernt. Wir müssen noch weiterarbeiten und viele Dinge ändern." Obwohl der achtmalige Weltmeister noch einen gültigen Vertrag bei Honda hat, wird ein vorzeitiger Abschied am Ende der laufenden Saison immer wahrscheinlicher.

Quartararo: "Ich habe mehr erwartet" Auch beim zweiten japanischen Hersteller fiel das Fazit nach dem Misano-Test ernüchternd aus. "Ich habe von diesem Test mehr erwartet, aber wir müssen positiv bleiben", meinte Quartararo, der 2021 mit Yamaha noch Weltmeister wurde. Der neue Yamaha-Motor konnte den 24-jährigen Franzosen nicht restlos überzeugen. "Das Gefühl ist anders, aber ich habe mehr Power erwartet."