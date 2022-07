Halbzeit in der Formel 1: Haltbarkeit und Strategie prägen die Saison

Die erste Saisonhälfte ist nach dem Grand Prix von Österreich schon wieder vorbei. Max Verstappen dominiert, Ferrari scheitert an sich selbst und Mercedes lauert.

Elf Rennen hat die Formel 1 in dieser Saison bereits absolviert, elf weitere Grands Prix sollen bis Ende November noch folgen: Zeit für eine Zwischenbilanz zur Halbzeit der WM-Saison.

Trotz der radikalen Änderungen im technischen Reglement im Vergleich zur Vorsaison ist auch in diesem Jahr wieder Max Verstappen der Pilot, den es auf dem Weg zum WM-Titel zu schlagen gilt. Der amtierende Weltmeister befindet sich nach der ersten Saisonhälfte mit 38 Punkten Vorsprung in der WM-Wertung auf dem Weg zur Titelverteidigung. Wird der Mann mit der Startnummer 1 wie zu Beginn des Jahres nicht von Zuverlässigkeitsproblemen seines Boliden ausgebremst, ist der 24-jährige Niederländer nur schwer zu schlagen. Mit sechs Siegen hat er in dieser Saison bisher mehr als die Hälfte aller Rennen für sich entschieden. Dass Verstappen mittlerweile die nötige Reife besitzt, um taktisch zu agieren und das große Ganze im Blick zu behalten, wenn sein Red Bull wie zuletzt in Spielberg einmal nicht siegfähig ist, macht die Ausgangslage für die Konkurrenz nicht einfacher.

WM-Rivale Ferrari hat in erster Linie aber mit hausgemachten Problemen zu kämpfen. Eigentlich hatte der italienische Traditionsrennstall in diesem Jahr auf den meisten Kursen das schnellste Auto. Doch Haltbarkeitsprobleme und falsche Strategieentscheidungen sorgen dafür, dass Ferrari in beiden WM-Wertungen hinterherläuft. Charles Leclerc schied zwei Mal in Führung liegend aus und wurde zwei weitere Male vom eigenen Team um den Sieg gebracht, Teamkollege Carlos Sainz kam in Spielberg bereits zum vierten Mal in diesem Jahr nicht ins Ziel. Dass Ferrari bisher auf eine Stallorder zugunsten Leclercs verzichtet, ist im Sinne des Sports, einen Gefallen im WM-Kampf mit Verstappen und Red Bull, wo die Rollen klar verteilt sind, tun sich die Italiener damit aber nicht. Dennoch spricht vieles dafür, dass die beiden Topteams auch in der zweiten Saisonhälfte weiter auf Augenhöhe agieren und sich viele packende Duelle liefern.

Für Mercedes, das die Formel 1 acht Jahre lang dominierte, verlief die erste Saisonhälfte enttäuschend. Lewis Hamilton und George Russell konnten bislang keinen einzigen Sieg feiern. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf die Spitze aber nur noch wenige Zehntel. Entwickelt die Mannschaft rund um Teamchef Toto Wolff das Auto in die richtige Richtung weiter, sind in der zweiten Saisonhälfte auch wieder Siege möglich.

Ein unwürdiger Abschluss der ersten Saisonhälfte waren die Meldungen einiger Besucher über sexuelle Belästigungen sowie rassistische und homophobe Aussagen in Spielberg. "Die Vorfälle werden in enger Abstimmung mit der FIA in den nächsten Tagen aufgearbeitet", sagte Erich Wolf, Geschäftsführer des Red-Bull-Rings.