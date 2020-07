Hamilton am ersten Ungarn-Trainingstag mit Bestzeit

Weltmeister Lewis Hamilton ist am Freitag am ersten Trainingstag für den Formel-1-Grand-Prix von Ungarn die beste Rundenzeit gefahren. Die zweite Einheit wurde vom Regen geprägt. Nicht wunschgemäß lief der Tag für das Red-Bull-Duo. Max Verstappen wurde mit knapp 1,5 Sek. Rückstand bzw. am Nachmittag Siebenter. Alexander Albon hatte zunächst Rang 17 belegt, ehe er ohne gezeitete Runde blieb.

Schon in den ersten eineinhalb Stunden am Vormittag hatte es vereinzelt Regentropfen gegeben. Das veranlasste die meisten Fahrer, schon zu Beginn fleißig ihre Runden zu drehen, um wertvolle Daten für das dritte Saisonrennen zu sammeln. Laut Prognosen soll es am Samstag im Qualifying und am Sonntag jedoch trocken bleiben.

Den besten Eindruck auf dem außerhalb von Budapest gelegenen Hungaroring hinterließ erneut Mercedes. Lewis Hamilton war auf seiner besten Runde 86 Tausendstel schneller als sein Teamkollege Valtteri Bottas, der die WM-Wertung mit sechs Punkten Vorsprung auf den Weltmeister anführt.

Den Rückstand auf Hamilton unter einer Sekunde halten konnten nur noch Sergio Perez und Lance Stroll im Racing Point - jener Rennstall, gegen den ein Protest wegen zu großer Ähnlichkeit bestimmter Autoteile zum Vorjahresmodell von Mercedes läuft. Mit dem Urteil der FIA ist allerdings frühestens in drei Wochen zu rechnen.

Der Ausgang der Untersuchung der pinkfarbenen Autos könnte sich auch auf die sportliche Zukunft von Sebastian Vettel auswirken. Der vierfache Weltmeister, der Ferrari nach sechs Saisonen zum Jahresende verlassen wird, bestätigte am Donnerstag "lose Gespräche" mit den Verantwortlichen von Racing Point.

Der arg gebeutelte Deutsche wie auch sein monegassischer Teamkollege Charles Leclerc bewiesen auf dem Rundkurs in Mogyorod mit den Rängen sechs und sieben leichte Aufwärtstendenz. Im Regen gelang Vettel vor Bottas sogar die Bestzeit. Im Team Alfa Romeo war am Vormittag wie schon vor einer Woche in Spielberg Robert Kubica zum Einsatz gekommen. Der polnische Ersatz- und Testfahrer war mit mehr als drei Sekunden Rückstand klar der langsamste Fahrer im Feld.

