Nach der schnellsten jemals in Le Castellet gefahrenen Runde startet der fünffache Weltmeister Lewis Hamilton am Sonntag beim Großen Preis von Frankreich aus der Pole Position.

Kein Ende der Machtdemonstration von Mercedes in der Formel 1. Im Qualifying für den Großen Preis von Frankreich am Sonntag in Le Castellet (Start 15.10 Uhr) setzten sich am Samstag wie fast immer in diesem Jahr die Silberpfeile durch - und Lewis Hamilton bewegt sich in seiner eigenen Welt. Mit 1:28,319 Min. fuhr der fünffache Weltmeister die schnellste jemals hier gefahrene Runde.

Für Valtteri Bottas blieb Platz zwei vor Charles Leclerc im Ferrari und Max Verstappen im Red Bull. Und Sebastian Vettel im zweiten Ferrari? Er konnte sich nach einer fehlerhaften Runde nicht mehr steigern und steht nur auf Startplatz sieben hinter dem erstaunlich starken McLaren-Duo Lando Norris/Carlos Sainz.



"Valtteri hat mich das ganze Wochenende gefordert, aber am Ende war ich der Schnellere", sagte Hamilton, "es ist hier keine einfache Strecke. Es gibt zwar viel Platz, aber es ist alles technisch sehr anspruchsvoll. Der Wind dreht sich ständig. Aber unser Auto ist fantastisch und wir machen eine großartige Teamarbeit."

Bottas zollte "der Superrunde" seines Teamkollegen höchste Anerkennung. "Es war knapp zwischen uns. Er hat es besser erwischt, aber wir haben bei Mercedes ein starkes Paket", meinte der Finne. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte, dass der Kurs, der viel Anpressdruck verlangt, den Mercedes-Autos entgegenkommt. Und zum Dauergegner Ferrari: "Vettels Zeit kommt auf dem schnellen Ring nächste Woche in Österreich."

Vettel, der am schon am Freitag eine Niederlage einstecken musste, da sein Einspruch gegen die beim Großen Preis von Kanada ausgefasste Zeitstrafe, die ihm den Sieg gekostet hatte, abgeschmettert wurde, gab sich einsilbig: "Ja, wir hatten Probleme mit dem Getriebe, aber das war es nicht. Meine Runden waren nicht gut." Ganz anders Teamkollege Charles Leclerc aus dem nahen Monaco: "Ich bin glücklich, es ist ja für mich eine Art weiteres Heimrennen. Wir wollen Mercedes einen großen Kampf liefern." Hamilton hörte dies und warf ein: "Ich freue mich auf das Duell mit dir."

Optimistisch geht Verstappen im Red Bull in das Rennen. Immerhin holte der Niederländer im Vorjahr hier Platz zwei hinter Hamilton und sein Auto lief an beiden Trainingstagen ohne Probleme. Für Daniel Ricciardo, Verstappens Teamkollegen im Vorjahr, wird es eine Genugtuung gewesen sind, den Franzosen Pierre Gasley, seinen Nachfolger bei Red Bull, im Qualifying hinter sich gelassen zu haben: Ricciardo Achter, Gasley Neunter.

Bitter verlief das Qualifying für einen weiteren Lokalmatador. Der Franzose Romain Grosjean schied schon schon nach dem ersten Durchgang aus und wird mit seinem Haas nur von Startplatz 17 aus ins Rennen gehen. Es tröstete Grosjean wenig, dass die Zeiten sehr eng beisammen lagen. Sogar Verstappen lag nur zwei Zehntelsekunden über der rettenden Marke für den 15. Platz, um in den zweiten Abschnitt einzuziehen.

Viele Ausrutscher und Dreher hatten es in allen Trainingseinheiten dokumentiert: Auf dem großzügig angelegten Kurs von Le Castellet auf einer Hochebene im Süden Frankreichs riskieren viele Fahrer einen Tanz aus der Reihe. Sogar Hamilton hatte am Freitag einige Mühe, seinen Mercedes in der Spur zu halten. Da er bei seinem Manöver Verstappen behinderte, wurde die Rennleitung aktiv, sprach aber keine Verwarnung oder gar eine Strafe gegen den Briten aus.



Warum wird in Le Castellet das Limit so oft ausgereizt? So viele Auslaufzonen wie hier gibt es auf keinem anderen Formel-1-Kurs. Die Gefahr, wo hinein zu krachen ist sehr gering. Das hat einen besonderen Grund. Die Anlage dient das ganze Jahr über als Teststrecke für diverse Motorsportklassen und kann variabel ausgelegt werden. Erkennbar ist das an den Linien in verschiedenen Farben auf der überaus breiten Fahrbahn.