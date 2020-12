Hamilton-Ersatz Russell Schnellster im 1. Sakhir-Training

Lewis Hamiltons Ersatzmann George Russell ist im ersten Training der Formel 1 zum vorletzten Saisonlauf in Bahrain die Bestzeit gefahren. Der 22-jährige Brite verwies das Red-Bull-Duo Max Verstappen und Alexander Albon am Freitag auf dem erstmals genutzten Außenkurs in Sakhir auf die Plätze zwei und drei. Williams-Stammpilot Russell rückte in den Mercedes von Hamilton, weil der Weltmeister wegen einer Corona-Infektion beim Grand Prix am Sonntag pausieren muss.

SN/APA (AFP)/BRYN LENNON George Russell machte gleich eine gute Figur

Hamilton hat seinen siebenten Fahrertitel bereits sicher. Sein Teamkollege Valtteri Bottas, der sich erneut den Titel Vizeweltmeister sichern kann, belegte am Freitag den vierten Platz. Quelle: Apa/Dpa