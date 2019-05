Hamilton fährt mit rotem Helm in Gedenken an Lauda

Lewis Hamilton hat einen speziellen Rennhelm vor dem Grand Prix von Monaco zu Ehren der gestorbenen Formel-1-Ikone Niki Lauda anfertigen lassen. Der Kopfschutz des 34-jährigen Briten war am Sonntag zum großen Teil rot - in Anlehnung an die berühmte rote Kappe Laudas.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Alle Piloten trugen rote Kappen