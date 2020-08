Hamilton feiert Start-Ziel-Sieg in Spanien vor Verstappen

Lewis Hamilton hat den Formel-1-Grand-Prix von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya gewonnen. In einem Rennen ohne besondere Vorkommnisse kontrollierte der Brite durchgehend das Tempo und erwies sich als wahrer Meister des Reifenmanagements. Zweiter war am Sonntag Hamiltons erster WM-Verfolger Max Verstappen im Red Bull, mit Valtteri Bottas landete der zweite Mercedes-Mann auf Rang drei.

Nach dem Überraschungssieg von Max Verstappen in der Vorwoche, schlug das Imperium der Formel 1 beim Grand Prix von Spanien in Barcelona am Sonntag in eindrucksvoller Manier zurück. Mercedes dominierte in Person von Lewis Hamilton das gesamte Rennwochenende. Nach der Pole Position beim Qualifying am Samstag ließ der sechsmalige Weltmeister auch am Rennsonntag keinen Zweifel darüber aufkommen, wer der Topfavorit auf den WM-Titel in dieser Formel-1-Saison ist. Beim Überqueren der Ziellinie in Barcelona hatte der Brite einen Vorsprung von über 24 Sekunden auf den nächstschnellsten Piloten. Überhaupt beendeten nur die ersten drei Piloten das Rennen in derselben Runde. Alle anderen Fahrer wurden bereits zuvor überrundet. Mit seinem 156 Podestplatz in der Formel 1 stellte Hamilton zudem erneut eine Bestmarke auf. "Es war eine echte Überraschung, weil wir in Silverstone das Problem mit den Reifen hatten. Ich glaube, wir haben verstanden, was vergangene Woche passiert ist. Das hat uns unterm Strich dazu in die Lage versetzt, heute diese Leistung zu erbringen", sagte Hamilton.

Der einzige Mann im Fahrerfeld, der Hamilton auf seinem Weg zum siebten Titel in der Formel 1 gefährlich werden kann, heißt Max Verstappen. Der Niederländer holte auch im sechsten Saisonrennen das absolute Maximum aus seinem Red Bull heraus und wurde zum dritten Mal in dieser Saison Zweiter. Verstappen schob sich beim Start am zweiten Mercedes von Valtteri Bottas vorbei und fuhr danach ein einsames Rennen. "Zwischen die beiden Mercedes zu fahren, das war heute sehr gut für uns. Wir hatten heute klarerweise nicht das Tempo von Lewis. Daher bin ich zufrieden mit dem zweiten Platz. Es war entscheidend, dass wir am Start an Valtteri Bottas vorbeigekommen sind. Danach fuhr ich einfach mein eigenes Tempo", erklärte der 22-Jährige. Im "Kampf" um den WM-Titel muss Verstappen aber auf mindestens einen Ausfall von Hamilton hoffen, um den Briten in Bredoullie zu bringen. Hamilton baute seinen Vorsprung in der Fahrerwertung mit dem Sieg in Barcelona auf 37 Punkte aus.

Einmal mehr nicht gut genug war die Leistung von Hamiltons Teamkollegen Bottas. Der Finne konnte seit seinem Sieg beim Auftakt in Spielberg kein Rennen mehr gewinnen und wurde in Barcelona nur Dritter. Auch in der Fahrerwertung liegt der Finne einen Rang hinter Verstappen auf Rang drei.

Einen Schritt aus der Krise machte hingegen Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister kam auf Rang sieben ins Ziel. Zufrieden war der Deutsche dennoch nicht: "Es war auch heute wieder schwer und am Ende waren meine Reifen durch", erklärte Vettel.

Nach zuletzt drei aufeinander folgenden Rennwochenenden kehrt die Formel 1 nach einer zweiwöchigen Pause am 28. August in Spa auf die Rennstrecke zurück.