Hamilton holte im Regen von Spa vor Vettel Pole Position

Weltmeister Lewis Hamilton hat seine Extraklasse am Samstag im Qualifying für den Formel-1-Grand-Prix von Belgien unter Beweis gestellt. Der Mercedes-Star holte sich in Spa-Francorchamps bei schwierigen Verhältnissen vor seinem WM-Rivalen Sebastian Vettel im Ferrari die Pole Position. Seine WM-Führung von derzeit 24 Punkten könnte der Brite am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF eins) weiter ausbauen.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Hamilton startet am Sonntag aus der ersten Reihe