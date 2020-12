Hamilton muss Corona-Pause einlegen - leichte Symptome

Weltmeister Lewis Hamilton kann nicht am Formel-1-Grand-Prix von Sakhir am kommenden Wochenende teilnehmen. Der Brite verpasst das vorletzte Rennen der Saison wegen eines positiven Coronavirus-Tests, den er laut seines Teams Mercedes am Montag abgegeben hat. Hamilton, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung, sei mit leichten Symptomen aufgewacht und habe sich einem Test unterzogen, der positiv ausfiel. Das Ergebnis wurde bei einer weiteren Testung bestätigt.

In der vergangenen Woche war Hamilton, der am Sonntag den Grand Prix von Bahrain gewann, dreimal getestet worden. Er hatte jedes Mal ein negatives Resultat erhalten, zuletzt am Sonntagnachmittag am Bahrain International Circuit im Rahmen des üblichen Testprogramms am Rennwochenende.

Am Montag hatte der 35-jährige siebenmalige Weltmeister auch erfahren, dass eine Kontaktperson, mit der er vor seiner Ankunft in Bahrain in Kontakt stand, nachträglich positiv getestet wurde. Damit wird am kommenden Sonntag, an dem ein zweites Mal auf der Rennstrecke in Bahrain - jedoch mit anderem Layout - gefahren wird, die Siegesserie des siebenfachen Champions reißen. Zuletzt konnte Hamilton fünf Rennen in Folge für sich entscheiden. Bei bislang 15 Saisonrennen überquerte der Mercedes-Pilot die Ziellinie elf Mal vor allen anderen Fahrern.

Wer ersetzt den Weltmeister?

Wer am Sonntag beim Grand Prix von Sakhir neben Valtteri Bottas den zweiten Silberpfeil lenkt, will Mercedes zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Die Wahl dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen der beiden vorgesehenen Ersatzfahrer fallen. Zur Auswahl stehen der Belgier Stoffel Vandoorne, der bereits für McLaren in der Formel 1 aktiv gewesen ist, sowie der ehemalige Haas-Pilot Esteban Gutiérrez aus Mexiko.

Haas stellt Weichen für die Zukunft

Apropos Haas. Der amerikanische Rennstall gab bekannt, dass Romain Grosjean nach seinem schweren Unfall am vergangenen Sonntag nicht dazu in der Lage ist, beim nächsten Rennen wieder in das Auto zu steigen. Der Franzose erlitt Verbrennungen an beiden Handrücken. Als Ersatzmann für den 34-Jährigen sitzt am kommenden Wochenende Pietro Fittipaldi, Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi, hinter dem Steuer des zweiten Haas-Boliden.

Am Dienstag hat Haas auch die Weichen für die langfristige Zukunft gestellt. Seit längerem ist bekannt, dass der Rennstall nicht mit seinen beiden jetzigen Piloten (Grosjean und Kevin Magnussen) in die nächste Saison gehen wird. Nun bestätigte der amerikanische Rennstall den Russen Nikita Mazepin als ersten Fahrer für die kommende Saison. Der 21-Jährige kämpft ein Rennwochenende vor der Winterpause noch um den dritten Platz in der Formel-2-Weltmeisterschaft. "Für mich geht ein lebenslang gehegter Traum in Erfüllung, Formel-1-Fahrer zu werden", sagte Mazepin, dessen wohlhabender Vater Dimitri die Karriere des Sohnes fördert.

Als Favorit auf das zweite Haas-Cockpit gilt Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher. Der Deutsche kann sich bei den beiden entscheidenden Rennen in Bahrain am Wochenende den Fahrertitel in der Formel 2 sichern.

Quelle: APA